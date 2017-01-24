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Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri kırağı, ev ve işyerleri içindeki musluklar, akarsular ve çeşmeler ise buz tuttu.

Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava yüzünden vatandaşların kaş ve kirpikleri kırağı, ev ve işyerleri içindeki musluklar, akarsular ve çeşmeler ise buz tuttu.

24 Ocak 2017 Salı 13:22
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ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan ve Sibirya'da bugün ölçülen hava sıcaklığını bile geride bırakan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu genelinde soğuk hava, bir süredir etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32,2 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde, şehir merkezi olarak ise en düşük sıcaklık yine sıfırın altında olmak üzere 31 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Şehir merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ardahan 27, Erzurum'da 21, Iğdır ve Erzincan'da ise 14 derece kaydedildi. Bölgede etkili olan soğuk hava, bugün sıcaklığın sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Sibirya'yı geride bıraktı.

Hayatı olumsuz etkileyen soğuklar sebebiyle Ağrı ve Erzurum'da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.

İnsanların kaş ve kirpikleri kırağı tuttu

Ardahan'da, sabah saatlerinde evden işe gitmeye çalışan ve soğuk dolayısıyla zor anlar yaşayan bazı kişilerin kaş ve kirpikleri kırağı tuttu.

Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimine sahip ili olarak bilinen Iğdır'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düşmesi sebebiyle ev ve işyerlerindeki musluklar dondu, ağaçlar kırağıyla beyaza büründü.

Vatandaşlar gece saatlerinde araçlarının donmaması için battaniye ve kilimlerle araçlarının üzerini örterek önlem almaya çalıştı.

Bölgede bugün en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Iğdır, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da da ise 12 derece olması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 24.01.2017 13:25
Anahtar Kelimeler:
SibiryaSoğukDoğu
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