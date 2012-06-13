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Doğu Karadeniz'de alternatif tatil

Doğu Karadeniz, rafting, tracking ve cip safari için uygun parkurları, tarihi mekanları, bozulmamış yaylaları ve şenlikleriyle alternatif turizm arayışında olanlara seçenekler sunuyor

Doğu Karadeniz'de alternatif tatil

Doğu Karadeniz, rafting, tracking ve cip safari için uygun parkurları, tarihi mekanları, bozulmamış yaylaları ve şenlikleriyle alternatif turizm arayışında olanlara seçenekler sunuyor

13 Haziran 2012 Çarşamba 13:26
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Doğu Karadeniz'de alternatif tatil
TRABZON - Bölge, yaz aylarında her hafta sonu farklı bir yaylada yapılan şenlik ve festivalleri, Artvin'de gerçekleştirilen boğa güreşleriyle konuklarına farklı kültürleri tanıma imkanı sağlıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği aylarda bunalanlar için yüksek rakımlı serin yaylalar eşsiz fırsat olurken, deniz ve güneşten yararlanmak isteyenler, Karadeniz sahilinde sayıları her geçen yıl artan plajları tercih edebiliyor.
Tatilini tarihi ve kültürel mekanları gezerek geçirmek isteyenler için ise bölgede ilk akla gelen yer, Trabzon'daki dünyaca ünlü Sümela Manastırı oluyor.
Tatilini Doğu Karadeniz'in doğasıyla iç içe geçirmek isteyenler için en ideal yer ise Uzungöl.
Kaçkarlar, dağcılık, kaya tırmanışı, tracking, rafting sporlarıyla ilgilenen doğa severlerin gözde mekanlarının başında geliyor.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 05:26
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz
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