Doğu Guta trajedisini resme döktü

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejimi ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da savaş mağduru çocuklar ve kadınlar ile ilgilenen el-Elvan Psikolojik Destek ve Danışma Merkezi Müdürü ve resim öğretmeni Macide Muhammed, Suriye'de yaşanan saldırıları, rejimin ve destekçilerinin kuşatmasını, ölenleri ve yaşanan acıları ele alan 250'den fazla çizime imza attı.

Resimlerde, rejim ve destekçilerinin ablukası sonucu Doğu Guta'da yaşanan sıkıntıları, gıda ve ilaç yetmezliğini anlatan 56 yaşındaki Muhammed, 21 Ekim'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Doğu Gutalı 1 aylık Seher Difda'nın da resmini yaptı.

Muhammed, rejimin Doğu Guta'ya 2013'te düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenleri ve geçen yılın son aylarında Halep kuşatmasında yaşananları anlatan çizimlerini, çalıştığı merkezin duvarlarında sergiliyor.

"Bizi yüzüstü bırakan uluslararası toplumu çizdim"

Muhammed, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan olayları belgelemek için resimler yaptığını anlattı.

İlk başlarda çizim konusunda zorluklar yaşadığına işaret eden Muhammed, "Rejim güçleri her zaman evleri basıyordu. Çizimlerimi hep sakladım. Halkımızın yaşadığı sıkıntıları anlatmak için resimler çizdim. Ablukayı, bizi yüzüstü bırakan uluslararası toplumu çizdim. Suriye'yi yerle bir eden Beşşar, İran ve Rusya'nın terörünü anlatan çizimler yaptım." dedi.