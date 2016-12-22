ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce tabiattaki türleri yakından takip edebilmek amacıyla hazırlanan "Tabiata Salınan Kekliklerin Adaptasyonlarının İzlenmesi Çalışması" kapsamında, kınalı kekliklerden konum bilgisi alınmaya başlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çeşitli çevresel etkiler ve insan baskısı sebebiyle bozulan tabii dengenin tekrar tesis edilmesi ve nesli tehlike altında olan yaban havyalarının korunmasına yönelik olarak üretim ve tabiata yerleştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini söyledi.

DKMP Genel Müdürlüğünün bu yıl yürüttüğü yerleştirme çalışmaları kapsamında tabiata 77 bin 800 keklik, 24 bin 800 sülün saldığını aktaran Eroğlu, bu rakamın 2001'den bu yana keklik için 476 bin 148'e, sülün için ise 237 bin 545'e ulaştığını belirtti.

Bakanlığın bir yandan yerleştirme çalışmaları yaparken, diğer yandan tabiata yerleştirilen keklikleri "Tabiata Salınan Kekliklerin Adaptasyonlarının İzlenmesi Çalışması" kapsamında sıkı bir takibe aldığını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğiyle farklı yaş gruplarından 100 kınalı keklik radyo-telemetri cihazı takılarak, tabiata salındı. Takılan vericilerden her 5 saniyede bir sinyal alınabiliyor. Söz konusu bu izleme çalışması ile tabiata yerleştirilen keklikler 163 gün süre ile tabii ortamlarında takip edilecek. 163 gün sonra da kınalı kekliklerin tabiata adaptasyonları, barınması, beslenmesi üremesi ve yırtıcılardan korunması, farklı yaş gruplarında doğaya bırakılan kekliklerin yaş gruplarına göre tabiata tutunma oranları tespit edilebilecek."

Bakan Eroğlu, elde ettikleri verilerin bundan sonraki üretim ve tabiata salım çalışmalarında yeni metotlar ve yaklaşımlar belirlenmesinde yol gösterici olacağını da ifade etti.

AA