Doğa ile tanışan sigarayı bırakıyor

ANTALYA



Antalya'da yaşayan 11 yaşındaki ilköğretim 4. sınıf öğrencisi Doğa Eker, babasını sigarayı bırakmaya ikna etmek üzere 3 yıl önce kendince bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Babasını sigarayı bırakmaya ikna etmek için çektiği videoları bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan Eker, 3 yılda 4 bin kişiye ulaştı, 100'ün üzerinde kişiyi de sigarayı bırakmaya ikna etti.

Antalya'da hemşire bir anne ve şantiye şefi bir babanın tek çocuğu olan 11 yaşındaki Doğa Eker, "Sigarasız Ailem" adını verdiği projede evlerindeki kamera ile kayıtlar yapmaya başladığını belirterek, bu videolarda sigaranın zararlarını anlattığını ve babasına sigarayı bırakma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Doğa, videolar ve cep telefonu mesajları sayesinde 100'ün üzerinde kişiyi sigarayı bırakmaya ikna etti.