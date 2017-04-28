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'Doğa dostu kalem'

Van'da izledikleri filmden esinlenen iki öğrenci, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak "Doğa dostu kalem" üretti.

'Doğa dostu kalem'

Van'da izledikleri filmden esinlenen iki öğrenci, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak "Doğa dostu kalem" üretti.

28 Nisan 2017 Cuma 16:21
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'Doğa dostu kalem'

 Van'da izledikleri filmden esinlenen iki öğrenci, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak "Doğa dostu kalem" üretti.

Bu proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılmaya karar veren öğrenciler, Van Bölge Finali'nde birincilik elde etti.

Edremit ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Hilal Taş ve Rumeysa Dağaç, "Timothy Green'in Sıradışı Yaşamı" filmini izledi. Filmdeki kahramanların yaprakları kullanarak kalem üretmesinden esinlenen iki arkadaş, benzer bir çalışmayı okullarında yapmaya karar verdi.

Teknoloji tasarım Öğretmeni Güneş Şeker'den de yardım alan öğrenciler, ağaç yaprakları ve çay demi ile muz kabuğundan elde ettikleri yapıştırıcıyı kullanarak kurşun kalem üretti.

Bu proje öğrencilere TÜBİTAK'ın yarışmasına bölge birinciliği getirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğa Dostu KalemDoğa DostuTÜBİTAK
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