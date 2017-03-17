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Diyetisyen, hastalarına örnek olmak için 50 kilo verdi

Üniversite son sınıftayken staj başvurularından kiloları nedeniyle olumsuz yanıt alan diyetisyen Meltem Baburcan, bir buçuk yılda 50 kilo vererek, kilo sorunu olan hastalarına örnek oldu.

Diyetisyen, hastalarına örnek olmak için 50 kilo verdi

Üniversite son sınıftayken staj başvurularından kiloları nedeniyle olumsuz yanıt alan diyetisyen Meltem Baburcan, bir buçuk yılda 50 kilo vererek, kilo sorunu olan hastalarına örnek oldu.

17 Mart 2017 Cuma 12:03
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Diyetisyen, hastalarına örnek olmak için 50 kilo verdi

Aksaray'da, yaptığı işle görünümünün tutarlı olması için bir buçuk yılda 110 kilodan 60 kiloya düşen diyetisyen Meltem Baburcan, fazla kilolarından kurtulmak için kendisine gelen hastalara kısa sürede neler başarabileceklerini tecrübesi ile gösteriyor.

Çocukluğundan beri obezite sorunu yaşayan Baburcan (25), 2010 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı.

Üniversite 4. sınıfta bölümüyle ilgili staj yapmak için başvurduğu birçok yerden kilolarından ötürü olumsuz yanıt alan Baburcan, zayıflama kararı aldı. Bir buçuk yılda 50 kilo vermeyi başaran Baburcan, 2 yıldır diyetisyen olarak çalıştığı özel bir hastanede kilo sorunu yaşayan hastaları motive etmek için örnek olarak kendisini gösteriyor.

"Meslektaşlarınız bile ön yargı ile yaklaşıyor"

Baburcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görsel olarak inandırıcı olmayınca kendi meslektaşlarınız bile size ön yargı ile yaklaşıyor. Bu ön yargıyı kırmak istedim. Değişen şey sadece benim görüntüm. Düşüncelerim, beynim, bilgilerim aynı. Sadece görüntümün değişmesi bile insanlar üzerinde çok büyük fark yarattı." diye konuştu.

Kendisi gibi kilo sorunu yaşayan hastaların psikolojisini çok iyi anladığını vurgulayan Baburcan, şöyle devam etti:

"Hastalarımla ilgilenirken onları daha iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben obezitenin çocukluğunu, ergenliğini, yetişkinliğini, her halini biliyorum. Hastalarımın yaşadığı hayal kırıklıklarını çok net anlayabiliyorum."

"Hangi diyet uygunsa onu tavsiye ediyor"

Hastalardan Sefa Bilgilioğlu da daha önce kilo problemi yaşadığını ve Baburcan'la tanıştıktan sonra zayıflamaya başladığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Meltem Hanım daha önce ciddi anlamda kiloluymuş. Onun bu sorunu yenmeyi başardığını odasının duvarlarına astığı fotoğraflardan gördük. Bizi daha iyi anlayacağını düşündük. İnsanlarda diyet, rejim denildiği zaman ister istemez bir korku oluşuyor. Meltem Hanım bunu daha önce başarmış bir insan olarak bizi daha iyi anlıyor. Ben 2 aydır geliyorum ve ciddi anlamda kilo verdim, vermeye de devam ediyorum. Ezber diyetlerden çok, bize hangi diyet uygunsa onu tavsiye ediyor."

AA

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