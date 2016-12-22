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Diyet ve sporla sağlıklı forma girelim

Diyetisyen Işıl Kurt, Nişantaşı'nda ofisini açtı, hayırlı olsun diyoruz . Kendisine misafir olup, detaylarıyla mesleği hakkında bilgi aldık. Danışanlarına özel diyet listesi hazırlayan Işıl Kurt, mekanının alt katındaki pilates salonu ile de, sporla da destekliyor kendisine başvuranları. Ayrıca formülü kendinde olan, kişiye özel sağlıklı karışımlar hazırlayarak, danışanlarının forma girmelerine yardımcı oluyor. Sempatik, candan, gözlerinin içi gülen, naif ve çalışkan Diyetisyenimiz Işıl Kurt'u buyrun daha yakından tanıyalım.

08 Aralık 2016 Perşembe 17:40
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Diyet ve sporla sağlıklı forma girelim


Röportaj: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Hollanda’da yaklaşık 8 sene yaşadım. Üniversite hayatıma da Hollanda’da başladım. Lahey Üniversitesi’nde Psikiyatri bölümünü bitirdikten sonra Türkiye’ye olan özlemim nedeniyle eğitimime Türkiye’ye kesin dönüş yaparak devam ettim. Yeditepe Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. 
Enerjimin yüksek olması sebebiyle hep spora düşkünlüğüm oldu. Thai Boks, Kick Boks ile ilgilendim uzun süre, Yogaya ilgim her zaman fazla oldugundan eğitmen oldum.  Detaycı ve günlük yaşantısında neredeyse herşeyin nedenini sorgulayan biriyim.

Sisteminizi anlatır mısınız? Mekanınız ve diyet ve sporu hizmetini danışanlarınıza nasıl veriyorsunuz?
Pilates stüdyomuzda aynı zamanda pilates eğitmeni olan Murat Gözlemeci ile birlikte çalışıyoruz. Diyetin yanısıra yoga, boks ve pilates dersleri veriyoruz. Fiziksel aktivite, sağlık durumunu ve vücut tipine göre, sorun odaklı çalışarak danışanların ihtiyacına uygun programlar hazırlayıp uyguluyoruz. Bu süreç diyetle birlikte yürütüldüğünde mutlu edici sonuçlar ortaya çıkıyor. Ve bu durum bizi ekip olarak daha çok motive ediyor.  


Sizin geliştirdiğiniz besleyici ve sağlıklı müthiş karışımlar var bize onları anlatır mısınız?

Geliştirdiğim karışımlar yetişkin, sağlıklı bireylerin besin ihtiyaçlarını karşılayan, antioksidan ve protein değeri yüksek tozlardır. Hiçbir şekilde kimyasal ve katkı maddesi bulundurmayan karışımların malzemeleri özenle seçilip hazırlanıyorlar. 
Ara öğün, ana öğün yada öğlen yemeği yerine geçebilecek şekilde kalorileri ve içerikleri ona göre hesaplanıp hazırlanıyorlar. Sorun odaklı çalıştığım için örneğin kahvaltı yapmayan veya yoğun çalışma temposu sebebiyle yapamayan danışanlara kahvaltı karışımını veriyorum. 
Ara öğünlerde dışarıda olup ne yiyeceğini bilmeyen yada öğlen yemeğini çok kaçıran danışanlarım yoğunlukta. Süt veya yoğurt ile tüketilebilen ­­­lezzetli shakeler öğünlerin atlanmaması ve metabolizmanın çalışmasını sağlama yönünden etkili oluyor. İçerisinde maca bitkisinin tozu bulunmaktadir,  Ve bu bitkinin faydaları oldukça fazla. Toz karışımların içeriği lif oranından oldukça yüksek, günlük protein, yağ, vitamin, mineral ve karbonhidrat ihtiyacını karşılayarak tok tutma özelliğine sahip. 
Bu karışımlar sadece kilo vermeye yaramıyor. İştah problemi olup kilo almak isteyen danışanlarıma daha cok fayda sağlıyor, küçük miktarlı ve yüksek besin degeri olan karışımlar hazırlanıp yemek yiyememe sorununu ortadan kaldırıyor.


Diyeti besin takviyesi ile mi destekliyorsunuz?

Danışanlarımın beslenme alışkanlıklarına ve sağlık durumlarına göre kaç gün ve hangi öğünlerin destek olarak verileceğine beraber karar veriyoruz. Sadece shakeler ile beslenmek yeterli olmayacağı için gün içerisinde mutlaka en az  bir öğün yemek oluyor listede.
Pilatesin katkılarını da anlatır mısınız?
Daha güçlü esnek ve sağlıklı bir vücut için pilates benzersiz bir aktivite. Çoğu fitness programlarının en önemli özelliklerinden biri, ihtiyaçlarınızı belli bir zaman için karşılayabilmesidir. Tekrar eden kalıplaşmış egzersizlerden kolayca sıkılmak ve yapılan sporu bırakmak oldukça olasıdır.
Doğal hareketlere dayanan ve rekabet gerektirmeyen bir sistem oldugundan acı yoksa kazanmakta yok bakış açısına son verir.  Zihinsel odaklanma gerektiren eğlenceli rahatlatan ve enerjiyle dolduran egzersizlerdir.
Pilates bedenin genç, formda ve canlı kalmasını sağlar. Beden, ruh ve zihnin birlikte çalışması nedeniyle zinde ve dinlenmiş olmanızı sağlar.

Neler eklemek istersiniz, hedefleriniz nelerdir?
Yetişkinlikteki beslenme alışkanlıklarının büyük bir kısmı çocuklukta kazanılıyor. Bu yüzden çocuk beslenmesi ve psikolojisi  konusunda uzmanlaşıp kendimi daha fazla geliştirmeyi hedefliyorum. Olabildiğinde fazla kitlelere ulaşıp, çocuklukta yanlış beslenmenin ileri yaşlarda metabolik hastalıklara çok fazla etkisi olduğu için bu elimden geldiği kadar önlemeyi amaçlıyorum.
Beslenme problemlerini genel olarak yanında psikolojik sorunları da getiriyor. Klinik görüşmelerimde öncelikle danışanımın psikososyal özfarkındalığını sorunun neden kaynaklandığını analiz etmeye çalışırım. Çünkü doğru yönlendirme ve tedavi yönteminin sorun odaklı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. 
Sadece yemek listesi verip danışanların uygulamasını beklemek etkili ve doğru olmaz. 

İLETİŞİM:  
Adres:  Valikonağı Cd. Şehit İsmet Armağan Sk.
            Kartal Apt. No:7 Daire:1 Nişandaşı/İSTANBUL
Tel:      (0 212) 231 04 21 
Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: Funda Akosman ErmanIşıl Kurtönce Vatan

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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