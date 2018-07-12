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Diyarbakırlı çocukların su keyfi

Sıcak havanın etkili olduğu Diyarbakır'da vatandaşlar, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Kent Meydanı'nda aileleriyle huzurla vakit geçiriyor.

Diyarbakırlı çocukların su keyfi

Sıcak havanın etkili olduğu Diyarbakır'da vatandaşlar, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Kent Meydanı'nda aileleriyle huzurla vakit geçiriyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:55
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Diyarbakırlı çocukların su keyfi

Diyarbakır'da etkili olan sıcak havada vatandaşlar görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Kent Meydanı'nda huzurla vakit geçirirken çocuklar da su oyunlarıyla eğleniyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra her kesimden halkın yaşamına dokunan projeler hayata geçiriyor.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde belediye tarafından 70 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan Kent Meydanı, yediden yetmişe herkesin uğrak mekanı haline geldi.

Kent sakinlerinin aileleriyle huzur içinde vakit geçirdiği meydanda kurulan oyun gruplarında oynayan çocuklar, fıskiye altında ve kovalardan dökülen sularla hem serinliyor hem de gönüllerince eğleniyor.

Paten kayılan, bisiklet sürülen meydanda geç saatlere kadar çocuk sesleri yankılanıyor. Parka hazırlıklı gelen aileler su ile oynarken giysileri ıslanan çocuklarına, yanlarında getirdikleri yedek kıyafetleri giydiriyor.

"Diyarbakır sıcağında böyle bir ortamın olması çok güzel"

Eşi, çocuğu ve kayınvalidesi ile Kent Meydanı'na gelen Mehmet Baytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun su oyun gruplarında doyasıya eğlendiğini söyledi.

Kentteki sıcaklıklardan dolayı tüm çocukların gelip meydanı görmesi gerektiğini ifade eden Baytar, şöyle konuştu:

"Oğlumla ilk defa geliyoruz. Evden çıkarken biraz kaygılıydı. 'Baba gelmiyorum, soğuk olur.' diyordu. Şimdi ise suyun altından çıkaramıyoruz. Diyarbakır'ın sıcağında gecenin ilerleyen saatlerine kadar böyle bir ortamın olması, çocukların serinleyebilmeleri çok güzel." dedi.

Parkta farklı alanlar da oluşturulduğunu dile getiren Baytar, çocukların eğlendiğini belirtti.

"Gayet güzel bir ortam olmuş. Kayınvalidem meydanda yürüyüşünü yapıyor. Biz de burada eğleniyoruz." diyen Baytar, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çok güzel bir yer, çocuklar eğleniyor"

Sadık Butanrı, iki çocuğuyla meydana geldiğini belirterek "Burada su şenliği olduğunu duydum. Çocukları alıp, getirdim. Çok güzel bir yer, çocuklar eğleniyor. Yarın da çocuklarımı getireceğim." değerlendirmesini yaptı.

Adıyaman'dan yakınlarını ziyarete gelen Nebiye Işık, meydandaki su oyun gruplarını çok eğlenceli bulduğunu dile getirdi.

Çocukların alanda gönüllerince eğlendiğini aktaran Işık, "Çok güzel ve eğlenceli bir yer. Yeğenimi eğlendirmek için buraya getirdim. Çocuklar serinlemek için alana geliyor. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum"

Çocuklardan Can Baytar, ailesiyle geldiği meydanda su ile ıslanarak eğlendiğini söyledi.

Oyun gruplarının çok güzel olduğunu anlatan Baytar, "Burası çok güzel, herkesin eğlenebileceği bir yer. Hava çok sıcak. Ben de burada su ile eğleniyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Efe Özbudak, su ile ıslandıktan sonra hasta olmamak için havluyla kurulandığını söyledi. Havaların çok sıcak olduğuna işaret eden Özbudak, tatilde eğlenmek için meydanı tercih ettiklerini belirtti.

Deniz Aydın, serinlemek için 3 gündür meydana geldiklerini ifade ederek "Burayı yapanlardan Allah razı olsun, çok güzel bir yer olmuş. Evim yakınlarda olduğu için gidip, gelebiliyorum. Suyun dışında paten de kayıyorum." dedi.

Abdullah Acar ise meydanda uygun alan bulunduğu için paten de kaydıklarına dikkati çekerek sıcaktan bunaldıklarında da su altında eğlendiklerini dile getirdi.

Acar, "Diyarbakır'da böyle bir yerin yapılması avantaj oldu. Cumali başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA

Son Güncelleme: 12.07.2018 16:56
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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