Diyarbakır'da silahlı saldırı

Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Umut Aydın (38), olay yerinde hayatını kaybetti.



Aydın'ın, AK Parti İl Başkanlığı Basın Bürosu'nda görev yaptığı öğrenildi. AK Parti İl Başkanı Halit Advan, Umut Aydın'ın resmi anlamda çalışanları olmadığını basın birimlerinde gönüllü olarak fotoğrafçılık yaptığını belirtti.

Polisin, olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.