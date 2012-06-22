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Diyarbakır'da polis aracına saldırı

Uzun namlulu silahla taranan araçtaki 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Diyarbakır'da polis aracına saldırı

Uzun namlulu silahla taranan araçtaki 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

22 Haziran 2012 Cuma 08:40
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Diyarbakır'da polis aracına saldırı

DİYARBAKIR

Dr. Şeref İnalöz Caddesi ile Hastaneler Caddesi arasındaki kavşakta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla ateş edildi. 

Olayda araçta bulunan 2 polis memuru ile şüpheli olarak polis aracına alınan 1 kişi yaralandı. 
Saldırı anonsuyla birlikte olay yerine ulaşan takviye ekipler ile saldırganlar arasında çatışma yaşandı. Çatışma sürerken yaralılar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, beraberindeki şube müdürleriyle olay yerine gelerek gelişmeleri takip etti. Bu arada polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 

Saldırıya uğrayan polis aracında yaralanan polis memurlarının Harun Yılmaz ve Gökhan Eren olduğu öğrenildi. 
Yaralı polis memurları ve ismi açıklanmayan sivil vatandaşın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Özel Diyarbakır Universal Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Öte yandan saldırganların yakalanmasına yönelik olarak özellikle Suriçi bölgesinde operasyonlar sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
Terör
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