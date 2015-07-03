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Diyarbakır'da 6 ayda 75 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerince kentte yapılan operasyonlarda 34 uzun namlulu silah, 28'i boru tipi 75 el yapımı patlayıcı ele geçirildİ

Diyarbakır'da 6 ayda 75 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerince kentte yapılan operasyonlarda 34 uzun namlulu silah, 28'i boru tipi 75 el yapımı patlayıcı ele geçirildİ

03 Temmuz 2015 Cuma 13:06
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Diyarbakır'da 6 ayda 75 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ve jandarma ekipleri, 6 ayda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halkın huzuru ve kentin güvenliği için çalışmaların yoğun olarak sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yapılan çalışmalar kapsamında son 6 ayda 34 uzun namlulu silah, 604 tabanca, 170 av tüfeği, 47 kuru sıkı tabanca, 1 askeri tip el bombası, 28'i boru tipi 75 el yapımı patlayıcı, 29 molofkokteylli, 230 havai fişek, 560 kilo amonyumnitrat ve 12 bin 504 merminin ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin terör, asayiş ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 8 bin 239 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 757'sinin tutuklandığı ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 12:37
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırönce Vatan
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