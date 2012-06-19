Diyarbakır'a vakıf üniversitesi

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Diyarbakır'da İhtiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Selahattin Eyyubi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.



Üniversite iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve mimarlık, ilahiyat ve sağlık bilimleri fakülteleri, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitüleri ile meslek yüksek okulundan oluşacak.

TBMM Başkanlığı'na sunulan Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne 300 öğretim elemanı kadrosu ihdas ediliyor.