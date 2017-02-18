Diyarbakır'ı anlatan 5 bin kitap biraraya getirildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ), Merkez Kütüphanesi bünyesinde 5 bin kitabın yer aldığı "Diyarbekir Kitaplığı" kuruldu.

DÜ Merkez Kütüphanesinde oluşturulan ve Diyarbakır'ı anlatan 5 bin kitabın yer aldığı "Diyarbekir Kitaplığı"na, Diyarbakırlı yazarlar Şevket Beysanoğlu ve Esma Ocak'ın kitaplarının bir kısmı da bağışlandı.

Kitaplığa, yurt dışında yayınlanan ve Diyarbakır'ı anlatan kitapların da toplanması planlanıyor.

DÜ Merkez Kütüphanesi Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Songül Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphane bünyesinde kurulan kitaplığı, Diyarbakır ve çevresindeki illerle ilgili araştırmalarda, araştırmacıların merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.

Amaçlarının Diyarbakır ve çevresiyle ilgili tüm araştırmalarda, bir araştırmacının aklına gelebilecek ilk yer olmayı hedeflediklerini vurgulayan Atlı, Prof. Dr. Talip Gül'ün rektör seçilmesinden sonra küçük olan kitaplığı büyük bir kütüphane çevirdiklerini, ilk etapta 5 bin kitapla hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Kitaplığı büyüteceklerini, kentin birçok medeniyete evsahipliği yaptığını kaydeden Atlı, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ı şimdiki durumuyla değil, tarihten günümüze gelen tüm ayrıntıları bir araya getirmeye hedefliyoruz. Sadece kitaplar değil, bunun içerisinde broşürler ve görüntülü kaynaklar da var. Amacımız bunların hepsini bir araya getirip belirli bir standart çerçevesinde konforlu bir şekilde hizmete sunmaktır."

"Nadir eserler de kitaplığımızda var"

Kentin en tanınmış şahsiyetlerinden birisi olan Şevket Beysanoğlu kitaplığının bir bölümünü Diyarbakır Kütüphanesine getirdiklerini aktaran Atlı, Diyarbakır ile ilgili yayınlanmış en ayrıntılı kitaplardan biri olarak kabul edilen Amida'nın Türkçe baskısının ellerinde mevcut olduğunu bildirdi.

Yazar Esma Ocak'ın kızının kitaplarının bir kısmını bağışladığını bildiren Atlı, şöyle devam etti:

"Celal Güzelses, Ziya Gökalp gibi şahsiyetleri anlatan kitaplar bulunmakta. Amacımız sadece Diyarbakır'ın tarih ile ilgili değil, kentin yetiştirmiş olduğu edebi, siyasi, psikolog, sosyolog, her türlü fikir insanların kitaplarının yayınlarını bulundurmak istiyoruz. Amaç burada sadece tarihi olarak bir araştırma yapmak değil, Diyarbakır'ı her yönüyle tanınmasını sağlamaktır. Diyarbakır ile ilgili en eski yayınlardan olan Kara-Amid, Karacadağ Dergileriyle 1800'lerden günümüze kadar Diyarbakır ile ilgili kitaplar ve nadir eserler de kitaplığımızda var."