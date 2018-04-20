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Diyanetten 'çocuk' konulu hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığınca okunan cuma hutbesinde "Hakları ihlal edilen çocuk adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalan çocuk merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok sayılan çocuk geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edemez"denildi.

Diyanetten 'çocuk' konulu hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığınca okunan cuma hutbesinde "Hakları ihlal edilen çocuk adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalan çocuk merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok sayılan çocuk geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edemez"denildi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:22
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Diyanetten 'çocuk' konulu hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Yarınlarımızın Ümidi Çocuklarımız" konulu cuma hutbesi okundu.

Hutbede, Hazreti Muhammed'in çocuklara meclisinde ve mescidinde daima yer ayırdığı, onlara değer verdiği, "geleceğin yetişkini" gözüyle baktığı ve haklarını koruduğu vurgulandı.

Hazreti Peygamber'in "Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır" diye buyurduğuna işaret edilen hutbede, "Kız ya da erkek olduğuna bakmaksızın, her çocuğun dünyaya gelişini gönül rızası ile kabullenmek, onu sevgiyle ve dualarla karşılamak bizim görevimizdir. Ona güzel bir isim koymak, hak ettiği ilgiyi ve şefkati göstermek, kardeşleriyle arasında ayrım yapmadan adaleti gözetmek bizim sorumluluğumuzdur." değerlendirmesi yapıldı.

Büyüklerin çocukları helal ve sağlıklı gıdalarla büyütmesi, eğitimlerine gereken hassasiyeti göstermesi, sadece maddi ihtiyaçlarını değil manevi ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiğine işaret edilen hutbeye şöyle devam edildi:

"Sosyal hayatı tanımaları, kültürlerine aşina olmaları, örf ve adetlerini öğrenmeleri için çocuklarımıza rehberlik etmeliyiz. Zira çocuğun sosyal ve kültürel gelişimi, bedensel ve zihinsel eğitimi, dini ve ahlaki terbiyesi ailede başlar. Yarınlarımızın ümidi olan hayırlı nesiller, bilinçli anne babaların eseri olacaktır. Unutmayalım ki hakları ihlal edilerek ezilen çocuk, adaletin değerini bilemez. Şiddete maruz kalarak örselenen çocuk, merhametin anlamını çözemez. Kişiliği yok sayılarak aşağılanan çocuk, geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edemez."

"Çocuklara kötü söz söylemeyi ve bedduayı yasakladı"

Hazreti Peygamber'in çocuklara kötü söz söylemeyi ve bedduayı yasakladığı, çocukların ibadet eğitimine ayrı bir önem gösterdiği vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.' buyuran Sevgili Peygamberimize kulak verelim. Onu örnek alalım, onun şefkat ve hakkaniyete, sabır ve hoşgörüye dayanan eğitim metotlarını uygulayalım. Çocuklarımız için hem dünya hem de ahirette huzur, başarı ve güzellik kapılarının açılmasına vesile olalım."

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıYarınlarımızın Ümidi Çocuklarımız
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