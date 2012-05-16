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Dershanelerin yüzde 6’sı okul olabiliyor

Türkiye genelindeki 3 bin 961 dershaneden 263’ünün özel okula uygun olduğu ortaya çıktı.

Dershanelerin yüzde 6’sı okul olabiliyor

Türkiye genelindeki 3 bin 961 dershaneden 263’ünün özel okula uygun olduğu ortaya çıktı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 08:55
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Dershanelerin yüzde 6’sı okul olabiliyor
İSTANBUL - Türkiye genelindeki 3 bin 961 dershaneden 263’ünün özel okula uygun olduğu ortaya çıktı. Bu sayı, detaylı incelemeyle daha da azalabilir.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Dershaneler kapanacak” sözleri üzerine özel okul olmaya uygun dershanelerle ilgili çalışmayı hemen başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren 3 bin 961 dershaneden sadece 263’ünün, yani yaklaşık yüzde 6’sının özel okul olmaya uygun olduğunu belirledi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre 24 Nisan’da Valiliklere e-posta gönderilerek fiziki şartları Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’nde belirtilen koşullara ve özel okul olmaya uygun olan özel dershanelerin tespit edilmesi istendi.
Yapılan çalışmayla dershanelerin bina, bahçe, kitaplık, derslik, uygulama sınıfı, konferans salonu gibi özellikleri ile okul standartlarına uygun olup olmadığı tespit edildi.Milli Eğitim Bakanlığı’nın  açıkladığı sonuçlara göre, fiziki koşulları nedeniyle özel okul olmaya uygun olmayan dershanelerin sayısı 3 bin 698 olarak bildirildi.
Verilen bilgiye göre bu sayı, daha detaylı inceleme yapıldığı takdirde aşağı inebilir.  Milli Eğitim Bakanlığı, Standartlar Yönergesi’nde belirtilen şartları taşımayan ve özel okul olamayacak dershanelerin şu anda faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, “Dershanelerin kapatılması ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” açıklamasını da yaptı.                  
KAPATMA STRATEJİSİ BELİRLEMEDİK 
Uğur Dershaneleri  Genel Müdürü Alpaslan Alemdar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“263 çok düşük bir sayı, yüzde 10’u bile değil. Dershanelere “koşullarınız uygun mu?” diye sorulmuştur, ona göre bir sonuca varılmıştır.
Dershanelerin özel okul olması konusunda şu andaki yönetmelik üzerinden gidilecek olursa kontenjan sorunu çıkabilir. Özel okul olacak dershane yeterli öğrenci kontenjanı alabilecek mi?
Aldıkları kontenjanlar oluşan yeni okulların eğitimini sürdürmesine yetecek mi? gibi sorunlar çıkabilir. Bu durumda yeni yönetmelik gerekecek gibi görünüyor.
Şu andaki yönetmeliğe göre yeterli kontenjan alamayabilirler, bu da varlığını sürdürmesine engel olabilir. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki bütün dershanelerin özel okula dönüşmesi mümkün değil elbette. Öyle dershaneler var ki okul olmaya asla uygun değil.
Biz özel okul açsak bile dershaneleri sürdürmeye çalışırız. Şu anda dershaneleri kapatmak yönünde bir strateji belirlemiş değiliz. Dershaneler olması gereken tamamlayıcı eğitimi verecek kurumlardır.”

Son Güncelleme: 16.05.2012 00:57
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