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Dershaneler azaldı özel okullar arttı

Türkiye genelinde son beş yıl içindeki dershane sayısı 3 bin 961'e düştü, özel okul sayısı ise 5 bin 269'a yükseldi

Dershaneler azaldı özel okullar arttı

Türkiye genelinde son beş yıl içindeki dershane sayısı 3 bin 961'e düştü, özel okul sayısı ise 5 bin 269'a yükseldi

16 Mayıs 2012 Çarşamba 13:51
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Dershaneler azaldı özel okullar arttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2011-2012 verilerine göre, özel okul öncesi eğitime, ilköğretime ve ortaöğretim bağlı 5 bin 269 okulda 535 bin 788 öğrenci eğitim görüyor. Bu okullardaki derslik sayısı ise 40 bin 157 olarak belirlenirken, bu okullarda 66 bin 730 öğretmen eğitim veriyor.
Bakanlığın son 5 yıl içindeki verilerine bakıldığında özel okulların sayılarında artış yaşandığı görülüyor.

Dershane sayıları azaldı
Özel öğretim kurumları içinde yer alan özel dershane sayısı ise 2011-2012 eğitim öğretim verilerine göre 3 bin 961 olarak belirlendi. Dershanelerde 1 milyon 219 bin 472 öğrenci eğitim alırken, 50 bin 163 öğretmen çalışıyor.
Bakanlığın son 5 yıl içindeki verilerine bakıldığında ise dershane sayılarında zamanla azalış yaşandı. 2007-2008'deki dershane sayısı 4 bin 31 iken, 2008-2009'da 4 bin 262, 2009-2010'da 4 bin 193, 2010-2011'de ise 4 bin 99 olarak belirlendi.

Yüzde 6,6'sı özel okul standardında
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde fiziki şartları ''Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi''nde belirtilen şartlara ve özel okul olmaya uygun özel dershanelerin tespiti için valiliklere yazı gönderdi.
Yapılan çalışma sonucunda özel okul olabilecek dershanelerin sayısı tespit edildi. İllerden gelen bilgilere göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 3 bin 961 dershaneden, 263'ünün (yüzde 6,63'ü) özel okul olabileceği belirlendi. Buna karşılık fiziki koşulları nedeniyle özel okula uygun olmayan dershanelerin sayısı ise 3 bin 698.
Bakanlık yetkilileri, yönergede belirtilen şartları taşımayan ve özel okul olamayacak dershanelerin faaliyetlerine devam ettiği, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 05:52
Anahtar Kelimeler:
Dershaneler Azaldı özel Okullar Arttı
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