Depremde ayaklarını kaybetti, kendini topluma adadı

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ancak ayaklarını kaybeden Ufuk Koçak, yaşadıkları acıların ardından kazandığı başarılarını konferanslarda anlatarak, insanların yaşama daha iyi tutunmalarını hedefliyor.

509 kilometrelik Likya Yolu yolculuğunu geçen yıl sanayide yaptırdığı protez ayaklarıyla tamamlayan, önceki yıl da 22 metreye dalarak "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunu kıran Koçak, insanlara ellerindeki imkanlarla neler başarabileceklerini gösteriyor.

Koçak, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde "kayıp" kelimesinin ne anlama geldiğini daha iyi anladıklarını belirtti.

Yaşadığı acılara rağmen hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden Koçak, protezlerle yürümeyi öğrendiğini ve 2003 yılında spor yapmaya başladığını kaydetti.

Koçak, tekerlekli sandalyeyle basketbol ve tenis oynadığına belirterek, "Geçen yıl 509 kilometrelik Likya Yolu yolculuğunu sanayide yaptırdığım protez ayaklarımla tamamladım. 25 Temmuz 2014'te dünyada ilk defa yapılan ve denenen dünya değişken ağırlık serbest dalış rekorunu kırdım. Orada dünya rekoru 22 metreyle bizim oldu." diye konuştu.

"Eğitimlerde başarılarımı görenler şaşırıyor"

Gelen talepler üzerine üniversite ve fabrikalarda kişisel gelişim ve liderlik eğitimleri vermeye başladığını belirten Koçak, şöyle konuştu:

"Buralarda ben kendimi anlatıyorum. Başıma gelenleri anlatıp, hayata tutunarak daha sonra gerçekleştirdiğim başarılarımı aktarıyorum. 2 ayağım yokken yaptıklarımı görüyorlar ve onların da kendilerinin farkına varmalarını sağlamaya çalışıyorum. Kendinin farkına varıp motive eden insanın önü açılmıştır. Zenginlik neye sahip olduğunuzla değil neye ihtiyaç duyduğunuzla alakalıdır. Oradan kazandığım parayı engelli kardeşlerimin sosyal hayata kazandırılması için kurs ve eğitimlere harcıyorum."

Koçak, enkazın ölümü simgelediğini ve oradan çıkıp yeniden yaşamaya başladığını vurgulayarak, başarılarını nasıl gerçekleştirdiğini anlatarak insanların yeniden hayata karşı motive olmalarını sağlamaya çalıştığına değindi.

Eğitimlerde, insanlarda bir şaşkınlık olduğunu, başardıklarına anlam veremediklerini belirterek, "Bunu nasıl yaptığımı sorguluyorlar. Azmimi görünce insanların da benimle beraber yeniden yaşamaya başladığını görüyorum. Onların da hayata bakışı değişiyor. Sıkılınca benim sosyal medya hesabıma baktıklarını söylüyorlar. İnsanlar oradaki 'yapılamaz' denenleri yaptığım videolarımı izlediklerini iletiyor. İnsanlar mutlu olmak benim en büyük yaşama sevincim." dedi.