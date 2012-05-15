Denizli'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ekrem Uyar (56) yönetimindeki 20 SN 939 plakalı otomobil, Sarayköy ilçesine bağlı Tosunlar köyü girişinde Esat Topaloğlu'nun kullandığı 64 KL 444 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Ekrem Uyar ile diğer araçtaki Ahmet Taş (52) olay yerinde öldü. Ekrem Uyar'ın eşi Nurten Uyar da (50) 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Ağır yaralılar Burhan Arı, Aysel Topaloğlu ve Esat Topaloğlu, Pamukkale Üniversitesi, Servergazi Devlet ve Denizli Devlet hastanelerine kaldırıldı.