Denizden mayın çıktı

Ekiplerinin kontrollü dalışı sonucu denizdeki metal parçanın mayın olduğunu belirlendi. Mayının çıkarılması amacıyla İstanbul'dan gelen Su Altı Savunma (SAS) ekibince çalışma gerçekleştirildi.
AA
Aydın'ın Didim ilçesinde, Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı sanılan patlayıcı özelliğini kaybetmiş deniz mayını bulundu
Ekiplerinin kontrollü dalışı sonucu denizdeki metal parçanın mayın olduğunu belirlendi. Mayının çıkarılması amacıyla İstanbul'dan gelen Su Altı Savunma (SAS) ekibince çalışma gerçekleştirildi.
AA