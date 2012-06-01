Denizden mayın çıktı

AYDIN - Edinilen bilgiye göre, Didim Marina yakınındaki koyda denize giren bir vatandaşın ayağını metal parçasının kesmesi üzerine yaptığı ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince inceleme yapıldı.



Ekiplerinin kontrollü dalışı sonucu denizdeki metal parçanın mayın olduğunu belirlendi. Mayının çıkarılması amacıyla İstanbul'dan gelen Su Altı Savunma (SAS) ekibince çalışma gerçekleştirildi.