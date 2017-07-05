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Deniz yok ama nikahlar teknede kıyılıyor

Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan Bayburt'un Demirözü ilçesinde evlenecekler, baraj üzerinde teknede kıyılan nikahla dünyaevine giriyor.

Deniz yok ama nikahlar teknede kıyılıyor

Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan Bayburt'un Demirözü ilçesinde evlenecekler, baraj üzerinde teknede kıyılan nikahla dünyaevine giriyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:31
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Deniz yok ama nikahlar teknede kıyılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilerek 2003 yılında hizmete alınan Demirözü Barajı sayesinde ilçede yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisi sulanıyor.

Demirözü Belediyesi, ilçe sakinlerinin barajdan daha fazla faydalanabilmesi için tekne turları düzenliyor. Yerli ve yabancı turistler de Demirözü'nü ziyaretlerinde tekneyle barajda dolaşmayı tercih ediyor.

Görevliler, evlenmek için belediyeye müracaat eden çiftlere nikahı Demirözü Barajı'nda teknede yapabilecekleri bilgisini aktarıyor. Dileyen çiftler, ücret ödemeden kendilerini adeta deniz kıyısında hissetmelerini sağlayacak şekilde teknede dünyaevine giriyor.

"Herkesin bulamayacağı bir ortamda nikah töreni fırsatı sunuyoruz"

Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, nikahın insanın yaşamındaki önemli günlerden biri olduğunu dile getirerek "Farklılık yaratmak için çiftlerimize sunduğumuz nikah akdini barajda teknede gerçekleştirme teklifimiz ilgi gördü." diye konuştu.

Ersen, teknede kıyılan nikaha ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Teknede nikaha özellikle hafta sonları yoğun talep oluyor. Artık ilçemizdeki nikahların tamamı teknede kıyılıyor hatta burada yaşamayan kişiler bile başvuruda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu KaradenizNikahlar Teknede KıyılıyorTeknede NikahDsi
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