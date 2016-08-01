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'Demokrasi nöbeti'nde nikah

Samsun'un Ladik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto eden vatandaşların demokrasi nöbeti sırasında bir çiftin nikahı kıyıldı.

'Demokrasi nöbeti'nde nikah

Samsun'un Ladik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto eden vatandaşların demokrasi nöbeti sırasında bir çiftin nikahı kıyıldı.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 11:05
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'Demokrasi nöbeti'nde nikah

 Samsun'un Ladik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto eden vatandaşların demokrasi nöbeti sırasında bir çiftin nikahı kıyıldı.

Ladik Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da şahitliğini yaptığı Fatma ve Emirhan Bayır çiftinin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kıydı. Çiftin nikahını demokrasi nöbetinde kıymaktan dolayı mutluluğunu yaşadığı belirten Yılmaz, vatan nöbeti tutan değerli halkın şahitliğinde nikah törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Bayır çiftinin evlilik cüzdanını veren Karaaslan ve Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı çifte mutluluk ve uzun yaşam dileğinde bulundu.

Damat Bayır, yaptığı açıklamada, demokrasi nöbetinden geri kalmamak için nikahlarını meydanda kıydıklarını dile getirdi.

Nikahın ardından vatandaşlara hitap eden Çiğdem Karaaslan ise milletin birliğinin asla bozulamayacağını belirterek, "Yüce Türk milleti birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daima muhafaza edecektir. Vatanımıza sahip çıkma adına meydanda nöbet tutan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

'Demokrasi nöbeti'nde nikah

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 11:07
Anahtar Kelimeler:
SamsunFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDemokrasi NöbetiYusuf Ziya YılmazNikah
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