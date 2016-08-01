Samsun'un Ladik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto eden vatandaşların demokrasi nöbeti sırasında bir çiftin nikahı kıyıldı.

Ladik Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da şahitliğini yaptığı Fatma ve Emirhan Bayır çiftinin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz kıydı. Çiftin nikahını demokrasi nöbetinde kıymaktan dolayı mutluluğunu yaşadığı belirten Yılmaz, vatan nöbeti tutan değerli halkın şahitliğinde nikah törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Bayır çiftinin evlilik cüzdanını veren Karaaslan ve Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı çifte mutluluk ve uzun yaşam dileğinde bulundu.

Damat Bayır, yaptığı açıklamada, demokrasi nöbetinden geri kalmamak için nikahlarını meydanda kıydıklarını dile getirdi.

Nikahın ardından vatandaşlara hitap eden Çiğdem Karaaslan ise milletin birliğinin asla bozulamayacağını belirterek, "Yüce Türk milleti birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daima muhafaza edecektir. Vatanımıza sahip çıkma adına meydanda nöbet tutan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

'Demokrasi nöbeti'nde nikah