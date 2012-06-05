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Demirkazık'ta dağcılara ulaşıldı

Demirkazık Dağı'nda tırmanış sırasında asılı kalan dağcı ile kamp bölgesindeki 3 kişiye ulaşıldı, düşen dağcıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Demirkazık'ta dağcılara ulaşıldı

Demirkazık Dağı'nda tırmanış sırasında asılı kalan dağcı ile kamp bölgesindeki 3 kişiye ulaşıldı, düşen dağcıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

05 Haziran 2012 Salı 08:42
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Demirkazık'ta dağcılara ulaşıldı

      AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahsur kalan dağcıların kurtarılması için Ankara'dan eğitim maksatlı Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi, Niğde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Acil Afet Arama Kurtarma (AFAD) üyelerinden oluşan özel ekip, mahsur kalan dağcıları kurtarmak için gece bölgeye ulaştı.
     Askeri helikopterle 3500 rakımlı Güzeller Tepesi'ne indirilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 11 kişilik, ip sarkıtarak Abdullah Berna Sarın'a ulaştı. Yiyecek ve sıvı takviyesi yapılan Sarın'ın, kurtarılmasına çalışılıyor.
     Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nden araçlarla Emli Vadisi Bölük Ormanı'na ardından üç dağcının kamp kurduğu bölgeye giden 13 kişilik ekip ise üç dağcıya ulaştı. Kamp bölgesinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 dağcının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
     Kayalıklardan düşen Mevlüt Parlak'ın arama çalışmaları da sürdürülüyor.
     Aladağlar Güzeller mevkisinde kamp kuran 5 kişilik ekipten Abdullah Berna Sarın (23) ile Mevlüt Parlak (23), dün akşam kuzey duvarına tırmanmak için kamptan ayrılmıştı.
     Kamptan yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüş mesafesindeki kayalığa tırmanış sırasında Mevlüt Parlak kayalıklardan düşmüş, Abdullah Berna Sarın ise 3400 metrede asılı kalmıştı.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 00:44
Anahtar Kelimeler:
Dağcı
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