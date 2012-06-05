Demirkazık'ta 5 dağcı mahsur kaldı

Mahsur kalan dağcıların kurtarılması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Acil Afet Arama Kurtarma (AFAD) üyelerinden oluşan özel bir ekip oluşturuldu.

Öte yandan Konya'dan gelen askeri bir helikopterin dağcılarla göz teması kurduğu, ancak uygun nokta bulamaması nedeniyle iniş yapamadığı, özel arama kurtarma ekibini dağcıların bulunduğu yakın bir bölgeye bıraktığı belirtildi.

Tırmanışa geçen dağcılardan birinden haber alınamadığı, birinin ise dağ yüzeyinde asılı kaldığı, 3 dağcının da dağın alt kısmında oluşturulan emniyet kampında beklediği kaydedildi.