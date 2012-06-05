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Demirkazık'ta 5 dağcı mahsur kaldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda 5 dağcının mahsur kaldığı öğrenildi.

Demirkazık'ta 5 dağcı mahsur kaldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda 5 dağcının mahsur kaldığı öğrenildi.

05 Haziran 2012 Salı 08:26
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Demirkazık'ta 5 dağcı mahsur kaldı
     Aladağlar Güzeller mevkisindeki kuzey duvarında mahsur kalan Hacettepe Üniversitesi dağcılık ekibi üyesi 5 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

     Mahsur kalan dağcıların kurtarılması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Acil Afet Arama Kurtarma (AFAD) üyelerinden oluşan özel bir ekip oluşturuldu. 
Öte yandan Konya'dan gelen askeri bir helikopterin dağcılarla göz teması kurduğu, ancak uygun nokta bulamaması nedeniyle iniş yapamadığı, özel arama kurtarma ekibini dağcıların bulunduğu yakın bir bölgeye bıraktığı belirtildi.
Tırmanışa geçen dağcılardan birinden haber alınamadığı, birinin ise dağ yüzeyinde asılı kaldığı, 3 dağcının da dağın alt kısmında oluşturulan emniyet kampında beklediği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
Dağcı
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Arama Kurtarma 2012-06-08 00:45:17

gerçekte arama kurtarmayı akut, jandarma, umke ve afad'mı yaptı; yoksa hava kuvvetleri mi? gazetecilerle konuşmaları yasak olduğu için insanların emeklerinein üzerine konuyorlar....

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