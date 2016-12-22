Ankara

’nın

Çubuk

ilçesinde demirci ustalığı yapan 2 kardeş, çıraklık dönemlerinden itibaren hayalini kurdukları fabrikayı açıp, tasarladıkları yerli

traktör

kepçelerini pazarlayarak hem hayallerini gerçekleştirmeyi hem de istihdam sağlayarak iş kapısı olmayı başardı.

Çubuk Sanayi Sitesi'nde yer alan babalarına ait 120 metrekarelik demirci dükkanında çırak olarak işe başlayan Mehmet Şanal ile ağabeyi İsmail Şanal, bir süre sonra yerli traktör kepçesi tasarladı. Traktör kepçesini üreten Şanal kardeşler, kepçenin patentini de aldı.

Traktör kepçesinin seri üretimini yapma hayalini kuran Şanal kardeşler, işlerini büyüttükten sonra yerli traktör kepçesi üretmek amacıyla aynı sanayi sitesi yakınında yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulan fabrika açtı.

Fabrikada traktör kepçesinin seri üretimine geçen Şanal kardeşler, böylece hem hayallerini gerçekleştirdi hem de fabrikada istihdam sağlayarak ekmek kapısı oldu.

Türkiye genelinden sipariş alan ve şu anda 20 işçi istihdam eden Mehmet ve İsmail Şanal, yurt dışına ihracat yapmayı de hedefliyor.

Mehmet Şanal, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra ağabeyi ile demirci olan babasının yanında çırak olarak işe başladıklarını ve bir süre babasıyla pulluk, römork gibi zirai araçlar yaptıklarını anlattı.

İşi öğrendikten sonra büyük kepçelerden esinlenerek traktörlere kepçe yapmaya başladıklarını söyleyen Şanal, ürettikleri kepçenin rağbet görmeye başlaması üzerine tasarımları kendilerine ait olan kepçe modellerine patent alarak sadece kepçe ürettiklerini dile getirdi.

Mehmet Şanal, sanayideki küçük dükkanda siparişleri karşılayamamaları üzerine hayalini kurdukları fabrikayı açtıklarını anlatarak, "Tüm imkanlarımızı fabrika için seferber ettik. Yeter ki ilçemize, ülkemize girdi sağlayalım. Gençlerimize istihdam olanakları oluşturalım. Bizim tek isteğimiz bu." dedi.

Türkiye'nin tüm illerine ürün gönderiyorlar

Tükiye'nin bölgesinde lider olması için herkesin kendi işinde en iyisi olması için çok çalışması gerektiğini vurgulayan Şanal, şunları aktardı:

"120 metrekarelik dükkanda çalışırken, şimdi bin metrekarelik fabrikada çalışıyoruz. Sadece Ankara civarına hizmet verirken, şimdi Türkiye geneline hizmet veriyoruz. İlk etapta 2 kişi çalışırken, bugün 10 kişi çalıştırmaya başladık. Fabrikada çiftçilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tam elektronik, otomatik, açılır kova, bir ton kaldırma kapasiteli kovalar yapıyoruz. Bu esnada kum, toprak, tomruk, balya gibi yükleme ataşmanları da yapıyoruz. Tüm ürünlerimizin tasarımı tamamen bize aittir. Şu an itibarıyla hayalimizi gerçekleştirerek Kırıkkale, Ardahan, Van ve Erzurum başta olmak üzere ülkemizin 81 şehrine ürünlerimizi gönderiyoruz."

Mehmet Şanal, hedeflerinin yurt dışına ihracat yapmak olduğuna işaret ederek, "Bundan sonraki hayalimiz yurt dışına açılmaktır. Irak'tan siparişler aldık, birkaç ürünün demosunu gönderdik. Beğenir ve isterlerse seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Arkasından da Bosna Hersek, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelere ürün göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ürettikleri traktör kepçelerinin kumanda kollu olduğunu, tomruk, balya, pancar, sap, saman, kum ve toprak yükleyiciler şeklinde üretildiğini anlatan Şanal, ürünlerinin rağbet görmesinin kendilerini memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

AA