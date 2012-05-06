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Davutoğlu: "74 milyonun duasının bizlerle olduğunu biliyoruz''

Dışişleri Bakanı Davutoğlu: ''Dünyanın neresine gidersek gidelim. En zor, en çetrefil konularda, en güçlü aktörlerin ve devlerin olduğu salonlara girerken 74 milyonun duasının bizlerle olduğunu biliyoruz''

Davutoğlu: "74 milyonun duasının bizlerle olduğunu biliyoruz''

Dışişleri Bakanı Davutoğlu: ''Dünyanın neresine gidersek gidelim. En zor, en çetrefil konularda, en güçlü aktörlerin ve devlerin olduğu salonlara girerken 74 milyonun duasının bizlerle olduğunu biliyoruz''

06 Mayıs 2012 Pazar 11:43
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Davutoğlu:

     Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Dünyanın neresine gidersek gidelim. En zor, en çetrefil konularda, en güçlü aktörlerin ve devlerin olduğu salonlara girerken 74 milyonun duasının bizlerle olduğunu biliyoruz'' dedi.
     Dışişleri Bakanı Davutoğlu eşi Sare ile partisinin il kongresi için geldiği Muğla'da, Kıran köyünde AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden'in annesi Saniye ve babası Hüseyin Özden'i ziyaret etti. 


     Köy meydanında vatandaşlar tarafından karşılanan Davutoğlu, kendisini rüyasında gördüğünü söyleyen Denizova İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Pınar Durna ile sohbet etti. Pınar Durna, en büyük hayalinin vali olmak olduğunu belirtinnce, Bakan Davutoğlu, Muğla Valisi Fatih Şahin'e küçük kızın eğitimine destek olmaları talimatını verdi. Pınar Durna gibi çocukların vali, büyükelçi olmaları için çalıştıklarını dile getiren Davutoğlu, ''Bu kızımızın hayalinin gerçekleşmesine katkı sağlayalım, gerekirse eğitimini il merkezindeki bir okulda yapsın'' dedi. 
     Anadolu insanının samimiyetinin ve Anadolu kültürünün kendileri için en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, ''Dünyanın neresine gidersek gidelim. En zor, en çetrefil konularda, en güçlü aktörlerin ve devlerin olduğu salonlara girerken 74 milyonun duasının bizlerle olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle de her türlü güçlüğü ve zorluğu aşarız. Başka bir yerden de güç almamıza gerek yok'' dedi. 

-Şahidi Türbesi ve Camisi'nin Restorasyonu-

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eşiyle Muğla'daki Şahidi Türbesi ve Camisi'ni de ziyaret etti. Türbenin etrafında tarihi bir doku olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Tarihi mekanın bu şekilde metruk durması doğru değil. Vakıflar Genel Müdürümüzle görüştüm, bu tarihi mekanın hem etrafı genişletilecek hem de bir restorasyondan geçirilecek. Şahidi Hazretleri, sadece Muğla'nın değil, bütün Türkiye'nin büyük bir değeridir'' diye konuştu.
     AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden ise Bakan Davutoğlu'nun, ziyaretiyle Muğla halkının gönlünde taht kurduğunu dile getirerek, ''Kongrede yaşadığımız coşkuya ortak oldunuz. Muğlalıların, Kıran köyü sakinlerinin sevgisine ve misafirperverliğine şahit oldunuz. En önemlisi ise Şahidi Türbesi ve Camisi'nin Restorasyonu konusunda çok önemli adımların atılmasına vesile oldunuz'' dedi. 
     Milletvekili Özden, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na, Kıran köyü sakinlerinden Gülşah Yılmaz'ın 1 ayda dokuduğu Milas halısı hediye etti.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 03:45
Anahtar Kelimeler:
Davutoğlu
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