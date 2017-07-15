Darbe girişiminin şahidi Katarlıdan 15 Temmuz anısına kitap

Katarlı Adil el-Haşimi, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşadıklarıyla ilgili "Vefa Gecesi" ismini verdiği, Türkçe ve Arapça 4 sayfadan oluşan bir kitap hazırladığını söyledi.

Kaleme aldıklarının yanı sıra o gece yaşadıklarını kitaba yerleştirilen ekran vasıtasıyla 5 dakikalık görüntüde anlatmaya çalıştığını ve bunun orada yaşananlara bir Katar vatandaşının gözüyle bakma fırsatı tanıdığını ifade eden Haşimi, kitabının aynı zamanda Katar halkından Türk halkına yönelik bir dayanışma mesajı taşıdığını belirtti.

"Bir halkın ülkesine ve liderine karşı beslediği umut ve sevgiyi yakinen gördüm"

Darbe girişimi gecesi gerçek korkunun ne demek olduğunu anladığını ifade eden Haşimi, burada bir halkın ülkesine ve liderine karşı beslediği umut ve sevgiyi yakinen gördüğünü ve bunu hiçbir zaman unutmayacağını kaydetti.

Türk halkının, hain kalkışmaya ve darbecilere hak ettiği cevabı verdiği o anları "tamamen özel bir gece" olarak "tanımlayan Haşimi, Türk halkının, ülkesini savunma yolunda karşılaştığı tehlike ve buna karşı ortaya koyduğu ısrar ve gayretin, en mükemmel vefa örneğini sunduğunu vurgulayarak, kitaba "Vefa Gecesi" ismini verdiğini söyledi.