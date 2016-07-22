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Darbe girişimine 'sessiz' kalmadılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine Elazığ'daki işitme engelliler de kayıtsız kalmadan, tepkilerini işaret diliyle gösteriyor.

Darbe girişimine 'sessiz' kalmadılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine Elazığ'daki işitme engelliler de kayıtsız kalmadan, tepkilerini işaret diliyle gösteriyor.

22 Temmuz 2016 Cuma 11:52
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Darbe girişimine 'sessiz' kalmadılar

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin, meydanlarda bunlara en güzel cevabı verelim. Bu darbe girişiminin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbecilerin hiçbiri başarılı olamamıştır." çağrısı üzerine her akşam Elazığ'da "demokrasi" alanı ilan edilen İzzetpaşa Meydanı'nı dolduran yüzlerce kişiye işitme engelliler de katılıyor.

FETÖ'nün darbe girişimine milletin gösterdiği tepkiye sessiz kalmayan Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü üyeleri, hain girişime tepkilerini işaret diliyle yansıtıyor.

"Bu yaşanılanlar kabul edilemez"

15 Temmuz gecesinden bu yana her gün meydanda demokrasi nöbeti tutan işitme engellilerden Bedirhan Ertürk (24), AA muhabirine işaret diliyle darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, ilk başta olup biteni anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Ertürk, darbeci askerlerin vatandaşlara ateş ettiğini gördüklerinde çok tedirgin olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de böyle bir darbe girişiminin olmaması lazım. Türkiye'nin birlik olması gerekir. İnsanların silahlarla vurulduğunu, bombalarla öldürüldüğünü, tanklarla üzerlerinden geçildiğini gördük. Bizim bir ve beraber olmamız lazım.Türkiye'de bu yaşanılanlar kabul edilemez." dedi.

"Ben ölsem de Türkiye kurtulur"

Yusuf Bayrak (22) ise tankların insanların üzerinden geçmesinin, darbeci askerlerin halka bomba atmasının, köprülere yığınak yapılmasının kabul edilecek bir şey olmadığına dikkati çekerek, hala darbe girişiminin şokunu yaşadıklarını aktardı.

"Televizyondan bakarken ne olduğunu ilk anda anlamadık. Sonra baktık Cumhurbaşkanımız bizi sokaklara çağırdı. Ondan sonra anladık ki bu tehlikeli bir olay." diyen Bayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda meydanlara indiklerini vurguladı.

Bayrak, şöyle konuştu:

"O geceden bu yana her gün meydanları dolduruyoruz. İşitme engelli olsak da bazı şeyleri biliyoruz. PKK'nın yaptığını bunlar da yapıyor. Bunların yaptığı katliamı tasvip etmiyoruz. Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Bir daha darbe olursa ben de göğsümü gere gere tankların önüne yatarım. Ben ölsem de Türkiye kurtulur. Gerekirse yine mücadele ederiz, korkmayız."

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 11:53
Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeAnkaraTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanFetullahçı Terör Örgütü
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