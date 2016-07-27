Darbe girişimi nedeniyle evlenemeyen çift düğün yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından birliğine çağrılınca Çorum'daki düğününe katılamayan Uzman Jandarma Çavuş Alper Akyar, Salihli ilçesinde gerçekleştirilen düğünle hayatını Özlem Karaca ile birleştirdi.

Birliğinden izin alan Uzman Jandarma Çavuş Alper Akyar, Salihli ilçesinde Azaklar düğün salonunda, Özlem Karaca ile düğününü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gelin Özlem Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada düğün tarihi olarak eşinin doğum günü olan 19 Temmuz 2016'yı belirlediklerini, ancak darbe girişimi nedeniyle birliğine çağrılmasıyla damatsız bir düğün gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

Karaca, "Çok şükür bugün eşim yanımda ve çok mutluyuz. Bugün tüm sevdiklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.