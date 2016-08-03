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Darbe girişimi anıları kitap oluyor

Türkiye Gençlik Vakfı, yöneticilerin ve vatandaşların FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşadıklarını kitap haline getiriyor.

Darbe girişimi anıları kitap oluyor

Türkiye Gençlik Vakfı, yöneticilerin ve vatandaşların FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşadıklarını kitap haline getiriyor.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:02
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Darbe girişimi anıları kitap oluyor

 Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz akşamı başlayan ve yurdun dört bir yanında devam eden demokrasi nöbetlerinin Antalya'daki adresinin Cumhuriyet Meydanı olduğu belirtilerek, vakıf yöneticileri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan iki "Direniş Notları" standına gelen vatandaşların o gece yaşadıklarını ve duygularını kaleme alabildikleri ifade edildi.

Açıklamada, bu notların temsilcilikleri tarafından kitaba dönüştürüleceği vurgulanarak, kitapta aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin olmak üzere protokol üyeleri, sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların 15 Temmuz akşamı neler yaşadıkları ve halkın gösterdiği kahramanlığın kaleme alınacağı bildirildi.

"Direniş Notları" kitabı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA İl Temsilcisi Levent Ortak, 15 Temmuz gecesini gelecek neslin unutmaması gerektiğini vurguladı.

Gençlerle her gün demokrasi nöbetine katıldıklarını belirten Ortak, açıklamasında, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasiye sahip çıkarak, millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu ortaya koyan halkımızın fikir, düşünce ve anılarıyla bu çalışmamıza destek vermesini istiyoruz. Her siyasi görüşten, genç-yaşlı herkesin duygu ve düşüncelerini 'Direniş Notları' kitabımızda yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yazdığı notların, o geceyi anlatan yazı ve fotoğrafların da yer alacağı bir kitaba dönüşeceğine dikkati çeken Ortak, amaçlarının bu tür kalkışmaların bir daha yaşanmaması ve halkın gösterdiği kahramanlığı çocukların ve torunlarının da bilmesi olduğunu kaydetti.

Ortak, hazırlanacak kitabın ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan öğrencilere dağıtılacağını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 13:03
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gençlik Vakfı15 TemmuzDireniş NotlarıDemokrasi Nöbeti
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