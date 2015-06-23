Dar kot hastanelik etti

LONDRA - Avustralya'da uzun süre dar kot giyen bir kadın kas zedelenmesi, bacaklarda şişme ve sinir sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Avustralyadaki Royal Adelaide Hastanesi'nden Dr. Thomas Kimber, adı açıklanmayan 35 yaşındaki kadının 4 gün tedavi gördüğünü belirtti.

Dar kot pantolonun bacaklara bu kadar zarar vermesine şaşırdıklarını ifade eden Kimber, kadının taşınan bir tanıdığının dolaplarını boşaltmasına yardım ettiğini ve saatlerce eğilip kalktığını, ertesi gün ağrıları nedeniyle hastaneye geldiğini aktardı.

Kimber, daha önce de dar kotların kasıklarda sinir zedelenmesine yol açtığına dair vakalara rastlandığını ancak ilk kez alt bacakta bu tür sinir sorunları ve ciddi kas zedelenmeleri gördüklerini vurguladı.

Eğilip kalkmanın alt bacakta kasların sıkışmasına yol açarak baldır kaslarına kan akışının azalmasına neden olduğunu anlatan Kimber, dar kotun bu durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çekti.

Hastanede 4 günlük tedaviden sonra hastanın tamamen iyileştiğini belirten Kimber, "Sorunun yeterince esnek olmayan kumaştan kaynaklandığını düşünüyorum. Oldukça esnek kot pantolonlar sinirleri ve kasları sıkıştırmayacaktır" dedi ancak kadınları dar kotla eğilip kalkılmaması konusunda uyardı.

Kimber, dar kot giyip giymediğine ilişkin soruya ise "Hayır giymiyorum. Ancak tehlike nedeniyle değil, dar kot giymek için çok yaşlı olduğumdan" yanıtını verdi.

Dr. Kimber ve ekibinin "ilginç vakaya" ilişkin raporu "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry" adlı dergide yayımlandı.