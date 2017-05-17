Dalgıç motoru ve su pompasında uyuşturucu sevkiyatı

MERSİN

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kargo üzerinden yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına yönelik istihbarat üzerine harekete geçti.

Merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'ndeki bir kargo firmasında, narkotik köpeklerle arama yapan ekipler, su pompası ve 2 dalgıç motoruna gizlenmiş 60 bin 168 uyuşturucu hap buldu.

Kargonun, Muayid Alquadi adını kullanan Suriye uyruklu kişi ile yanındaki bir şüpheli tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere bırakıldığı belirlenirken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.