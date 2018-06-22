Dakar Ulu Camisinin Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini

DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'daki Ulu Camisinin gönüllü müezzini Yusuf Muhammed Bah, üniversite eğitimini Türkiye'de almak istediğini söyledi.

Dakar Ulu Camisinde 4 yıldır gönüllü müezzinlik yapan 21 yaşındaki Bah, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle tanınıyor.

Yaşam hikayesini anlatan Bah, Gambiya sınırındaki Koalack kentine bağlı bir köyde doğduğunu, küçüklüğünden beri dini ilimlere ilgisi olduğunu dile getirdi.

"Küçükken Koalack'ta okul ve medrese eğitimimi beraber götürüyordum ancak daha sonra maddi yetersizlik nedeniyle eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Sadece medreseye devam ettim." diyen Bah, yaz tatillerinde başkente gelerek, kendini geliştirmek üzere hocalar bulduğunu, onların gözetiminde ilmi kitaplar okuduğunu ifade etti.

Liseden 2015'de mezun olmasının ardından Dakar Ulu Camisine geldiğini aktaran Bah, 4 yıldır ücretsiz ve gönüllü şekilde müezzinlik ve imamlık yaparak camiye yardımcı olduğunu söyledi.

Minarede yaşıyor

Vaktinin büyük çoğunluğunu caminin bakımı ve Kur'an-ı Kerim okumaya ayırdığını belirten Muhammed Bah, cami minaresinin 2. katındaki küçük bir odada yaşıyor.

Akranları gibi hareketli bir hayatı olmasa da durumundan memnun olduğunu ifade eden Bah, "İnsanları Allah’ın daveti olan namaza çağırmak güzel bir duygu. Ezanı, Bilal-i Habeşi hissiyatıyla okumaya çalışıyorum, inşallah onun yolundan gidenlerden olurum." diye konuştu.

Sadece Allah rızasını gözettiğini dile getiren Bah, "Kalbim bu mübarek mescit ile birlikte atıyor. Burada ezan okumak benim küçüklük hayalimdi ve elhamdulillah Allah bunu bana nasip etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilahiyat eğitimi almak istiyor

Yusuf Muhammed Bah, liseden mezun olduğundan bu yana Türkiye'de ilahiyat eğitimi almak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu bildiğini ve kıraatini çok beğendiğini aktaran Bah, Erdoğan ile aynı camide namaz kıldığı sırada müezzinlik yapmayı arzuladığını anlattı.

Dakar Ulu Cami ile Erdoğan arasında özel bir bağ bulunduğunu belirten Bah, 2013 yılına kadar bu camide sadece cuma namazlarının kılındığını anımsattı.

Bah, "Cumhurbaşkanınız 2013 başlarındaki Senegal ziyaretinde bu durumu görünce çok şaşırdı ve üzüldü. Erdoğan, Senegal makamlarıyla konuşarak camide vakit namazlarının da kılınmasını ve gerekirse personelin maaşlarının Türkiye tarafından karşılanmasını rica etti. O gün bugündür Dakar Ulu Camisinde bütün vakit namazları kılınıyor." dedi.

Muhammed Bah, "Lideriniz Erdoğan'ın İslam izzeti için gösterdiği çaba, dik duruşu ve halkına olan saygısı, sevgisi, coşkusu ve Senegal halkına olan sevgisi bizim iştiyakımızı artıran en büyük şey. Bizim onun için Allah'tan istediğimiz tek şey var. Allah onun ömrünü uzun bereketli kılsın ki İslam'a daha fazla hizmet edebilsin." ifadelerini kullandı.