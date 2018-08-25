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Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor

Kendine özgü disiplinleri olan dağcılık sporunu yapmak için başlangıç ders ücretleri dahil en az 3 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor

Kendine özgü disiplinleri olan dağcılık sporunu yapmak için başlangıç ders ücretleri dahil en az 3 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:32
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Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor

Doğa sporlarından biri olan dağcılık, dağlarda yürüyüş, kamp kurma ve tırmanma faaliyetlerini kapsıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dağcılığın sporculara maliyetini, mevsimlere göre farklılık gösteren ekipmanlar belirliyor.

Ferdi sporcu lisansı bulunanlar bireysel olarak dağcılık yapabilirken, kulüp üyeliğiyle de bu sporla meşgul olunabiliyor. Bir kulübe bağlı olarak gerçekleştirilen dağcılık faaliyeti sporculara maliyet yönünden avantaj sağlıyor.

Dağcılıkla ilgili spor kulüplerine üyelik için yılda 10 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmak gerekiyor. Kulüp eğitimlerine katılmak isteyen sporcular, 110 liralık Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) harcıyla kulüp yönetimince belirlenen miktarı ödeyerek bu hizmeti alabiliyor.

Dağcılık sporu için eğitim almak isteyenlerin ortalama bir haftalık eğitim gideri, federasyon tarafından belirlenen harçla ulaşım ve yeme içme ücretleri dahil 500-600 liralık maliyeti karşılaması gerekiyor.

Bireysel eğitim ücretleri ise sporcu ve antrenör arasında piyasa koşullarına göre kişi başı günlük 250 liradan başlıyor.

Dağcılık için gerekli malzemeler

Dağcılık yaparken uyku tulumu, çadır, ayakkabı, çanta, mat, emniyet kemeri, alın feneri, dış katman giysisi, eldiven, kask, baton ile yiyecek hazırlamak için ocak ve pişirme seti dahil çeşitli malzemelere ihtiyaç duyuluyor.

Başlangıç için yürüyüş botlarının fiyatları 300-1000 lira, çanta fiyatları 300-700 lira arasında değişiyor.

Çadır, uyku tulumu ve matların fiyatları da yaz veya kış şartlarına göre 750 liradan başlarken 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Emniyet kemeri, kask ve alın feneri ise 500 lira ile 2 bin lira arasındaki fiyatlardan satılıyor.

Dış katman giysisi, eldiven ve batonların fiyatları 400 liradan başlayarak bin 600 liraya kadar yükselebiliyor. Ocak ve pişirme setleri 70 lira ile 500 lira arasında değişiyor.

Bu maliyetler göz önüne alındığında dağcılığa başlamak isteyen sporcuların, başlangıç ders ücretleriyle birlikte en az 3 bin lira harcama yapması gerekiyor. Bu maliyetler, rota, kullanılan ekipmanlar ve yaz-kış şartları dikkate alındığında 12 bin liraya kadar yükselebiliyor.

Türkiye'de dağcılık

TDF verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 bini aktif sporcu olmak üzere toplam 39 bin 875 lisanslı dağcı bulunuyor. Bu sporcuların 29 bin 40'ı erkek, 10 bin 835'i kadın dağcılardan oluşuyor. Sporculardan 6 bin 823'ü aktif olarak dağcılık yapıyor.

Türkiye'de başta Uludağ, Hasandağı, Erciyes, Büyük Demirkazık, Medetsiz, Verçenik, Kaçkar, Ağrı, Süphan ve Cilo dağlarında dağcılık yapılabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dağcılık
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