"Dağa baktı" badem oldu

Üretici Asım Bağcı (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz buraya badem ekmeye karar verdiğimizde kimse 'olur' demedi. Şimdi bademleri 5 yıllığına satmamızı isteyen firmalar var" dedi.
AA
Konya'da devletin tahsis ettiği dağlık arazide badem yetiştirme kararı alan üretici, köylüler "dağa para mı bağlanır" dese de vazgeçmedi
Üretici Asım Bağcı (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz buraya badem ekmeye karar verdiğimizde kimse 'olur' demedi. Şimdi bademleri 5 yıllığına satmamızı isteyen firmalar var" dedi.
AA