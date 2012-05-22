"Dağa baktı" badem oldu

KONYA - Konya'da Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği kapsamında orman toprağı devlet tarafından kendisine tahsis edilen kişi, badem yetiştiriciliği için çalışma başlattı. Köylülerin ''dağa para mı bağlanır'' diyerek vazgeçirmeye çalışmasına rağmen, araziye 54 bin badem diken üretici, bu yıl ürün almayı planlıyor.



Üretici Asım Bağcı (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz buraya badem ekmeye karar verdiğimizde kimse 'olur' demedi. Şimdi bademleri 5 yıllığına satmamızı isteyen firmalar var" dedi.