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Cüneyt Arkın hayranlığı atlı akrobat yaptı

Sivas'ta yaşayan Fatih Doğan, Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'dan etkilenerek başladığı atlı akrobaside, birbirinden ilginç ve tehlikeli hareketler gerçekleştiriyor.

Cüneyt Arkın hayranlığı atlı akrobat yaptı

Sivas'ta yaşayan Fatih Doğan, Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'dan etkilenerek başladığı atlı akrobaside, birbirinden ilginç ve tehlikeli hareketler gerçekleştiriyor.

23 Ekim 2018 Salı 11:47
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Cüneyt Arkın hayranlığı atlı akrobat yaptı

Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Fatih Doğan'ın, "Atlantis" adlı atıyla yaptığı, cesaret ve güç gerektiren akrobatik hareketler, izleyenlerin takdirini ve beğenisini topluyor.

Bir okulda memur olarak görev yapan Doğan, küçüklükten beri sahip olduğu at sevgisi nedeniyle kentteki bir at çiftliğinde bir süre çalıştı.

Daha sonra bir at satın alan Doğan, cirit müsabakalarında boy göstermeye ve akrobasi gösterileri yapmaya başladı.

Hemen hemen her gün atının bakımını yapan Doğan, gösterilere ve müsabakalara ise kulüp bünyesindeki "Atlantis" isimli atıyla katılıyor.

Atı Atlantis ile iyi bir iletişim kurmayı başaran Doğan, verdiği komutlarla gösteri arkadaşını şaha kaldırabiliyor.

İnternetten izlediği akrobasi hareketlerini dört nala giden atı üzerinde uygulayan Doğan, amuda kalkıyor, gövdeden aşağı sarkıyor, sırt üstü yatıyor ve yaptığı birbirinden tehlikeli hareketlerle görenlerin ilgisini çekiyor.

Atlı akrobat Fatih Doğan, yaptığı açıklamada, atların konuşamadığını ancak bakışları ve kulak hareketleri ile sürekli bir şeyler ifade etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu durumun kendisini cezbettiğini ve gösterdiği sevgiye karşılık bulduğunu ifade eden Doğan, kulübün satın aldığı yarış atı Atlantis'in ise kendisinde özel bir yerinin olduğunu belirtti.

İlk zamanlar Atlantis'in hiç kimseyi üzerine bindirmediğini anlatan Doğan, yaklaşık 1 ay bunun için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

"Kendimi biraz Cüneyt Arkın'a benzetiyorum"

Kahramanlık filmlerinde sürekli ata binen Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'a çocukluğundan beri hayran olduğunu ifade eden Doğan, "Cüneyt Arkın da ata binmeyi öğrenmek için bir sirkte atlarla vakit geçirmiş, bu yüzden biraz kendimi ona benzetiyorum." dedi.

Aldığı akrobasi eğeri ile bu işe başladığını ve ilk zamanlar hem "Atlantis"in hem de kendisinin büyük zorluklar yaşadığını aktaran Doğan, attan düştüğü dönemler de olduğunu ancak pes etmediğini söyledi.

Hiç kimseden bir eğitim almadığını, internet üzerinden izlediği videolarla hareketleri yapmaya başladığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Gösterilere çıkmaya başladık ve ilk gösteriler biraz heyecanlıydı. Yapamadığımız ve zorlandığımız hareketler oldu, sağ olsun arkadaşlarım destek oldu. Yurt dışında bu iş profesyonel olarak yapılıyor. Temel okulları ve üniversiteleri var. Ben tek olduğum için biraz yoruluyorum, ekip olsa daha güzel şeyler ortaya çıkıyor ve biz de mutlu oluyoruz. Bu işte önce cesaret olması gerekiyor. Cesaret olmazsa, kafanızda en ufak bir soru işaret varsa olmuyor. 'Yapabilir miyim?' dediğiniz anda yapamıyorsunuz. Cesaret ve güç olacak. Hareketler güç istiyor, gerçekten kas gücüne sahip olmanız lazım."

Doğan, hayalinin atlı akrobasi ekibi kurmak olduğunu, bu işi daha geniş kitlelere yaymayı amaçladığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sipahi Sivas Ordugah Atlı Spor KulübüCüneyt ArkınAtlantisAkrobatik HareketlerFatih Doğan
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