Cunda Adası'nda orman yangını

BALIKESİR

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayarak büyüyen yangına, Orman İşletme Şeflikleri ve çevre ilçe belediyelerinin çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildi.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan sabaha karşı kontrol altına alınabildi.

Ayvalık Kaymakam Vekili Ali Uslanmaz, gece saatlerinde çıkan yangına zamanında müdahale edildiğini belirterek, ''Ekiplerimiz yangın ihbarı geldiği andan itibaren olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Yaklaşık 300 dönüm makilik ve zeytinlik alanın yanmış olabileceğini arkadaşlarım bana iletti. Kesin rakamlar yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenecek'' dedi.