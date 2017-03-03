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Cumhurbaşkanı sayesinde 25 yıl sonra yeniden görüyor

Afyonkarahisar'da rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybeden Duman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup sonrası uygulanan tedavi ile kısmen görmeye başladı.

Cumhurbaşkanı sayesinde 25 yıl sonra yeniden görüyor

Afyonkarahisar'da rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybeden Duman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup sonrası uygulanan tedavi ile kısmen görmeye başladı.

03 Mart 2017 Cuma 16:24
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Cumhurbaşkanı sayesinde 25 yıl sonra yeniden görüyor

Afyonkarahisar'da görme engelli 43 yaşındaki Mustafa Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup sonrası geçirdiği operasyonla kısmen görmeye başladı.

Sandıklı ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Duman, 25 yıl önce yakalandığı, halk arasında "tavuk karası" veya "gece körlüğü" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" yüzünden görme yetisini kaybetti.

Arkadaşının yardımı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak durumunu ileten Duman'ı bir hafta sonra İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yetkililer davet etti.

Yapılan tetkikler sonrası yeniden görebileceği belirlenen ve ameliyata alınan Duman, gözüne takılan cihaz sayesinde kısmen görmeye başladı.

Tedavisi 1 yıl devam edecek

Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, mektubu arkadaşı Zeki Raşit Yeğen'in yardımıyla gönderdiğini söyledi.

Kısa sürede kendisine cevap verildiğini ve tedavisine başlandığını anlatan Duman, "İki ay önce ameliyat oldum. Şu anda bir cihaz sayesinde kısmen görmeye başladım. 1 yıllık tedavi sonrası tamamen görebileceğime inanıyorum." dedi.

İki katlı evinin çatısında güvercin besleyen Duman, şöyle devam etti:

"En büyük hobim bu güvercinler. Takla attıklarında kanat seslerini duymak çok hoşuma gidiyor. Şimdi az da olsa güvercinlerimi görme imkanı buldum. Önümden pırıl pırıl geçtiklerini görebiliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere ve hastane yöneticilerine, sağlık personeline çok teşekkür ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRetinitis Pigmentosa
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