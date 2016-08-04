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Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'tan Ankara'ya koşan genci kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine tepki amacıyla Uşak'tan Ankara'ya koşan ultra maratoncu Yeniceli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'tan Ankara'ya koşan genci kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine tepki amacıyla Uşak'tan Ankara'ya koşan ultra maratoncu Yeniceli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'tan Ankara'ya koşan genci kabul etti

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine tepki amacıyla Uşak'tan Ankara'ya koşan ultra maratoncu Akın Yeniceli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterileri, yurdun her köşesinde demokrasi nöbetleri ve diğer etkinliklerle devam ediyor.

Uşak'ta yaşayan 29 yaşındaki Akın Yeniceli ise tepkisini Ankara'ya koşarak göstermek istedi. Yeniceli, her gün ortalama 40 kilometre koşarak Uşak'tan başladığı maratonu Ankara'da noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Yeniceli'nin üzerindeki "Demokrasiye EVET, Darbeye Hayır" yazılı tişört dikkati çekti. 

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 10:52
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanFetullahçı Terör ÖrgütüDarbe GirişimiUşakAnkaraMaratoncu
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