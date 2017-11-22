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Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon öğrencilerle TBMM’de buluştu

Romanya’da düzenlenen uluslararası Robochallenge Turnuvası’na katılan ve dünyaca ünlü bu şampiyonada Mini Sumo Kits kategorisinde Avrupa birincisi olmayı başaran Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldular. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon öğrencilerle TBMM’de buluştu

Romanya’da düzenlenen uluslararası Robochallenge Turnuvası’na katılan ve dünyaca ünlü bu şampiyonada Mini Sumo Kits kategorisinde Avrupa birincisi olmayı başaran Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldular. 

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon öğrencilerle TBMM’de buluştu

HASRET DİLEK DELİER

AFYONKARAHİSAR

Gerçekleşen buluşmada öğrencileri ve başlarındaki öğretmenleriyle, okul idarecilerini kutlayan Erdoğan, öğrencilerden bundan sonraki şampiyonalarda da başarı sözünü alarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar’da düzenlenen Ulusal Robot Yarışması’nda KD Robotik adlı robot ile Türkiye birincisi olmasının ardından Romanya’da düzenlenen uluslararası Robochallenge Turnuvası’na katılan ve dünyaca ünlü bu şampiyonada Mini Sumo Kits kategorisinde Avrupa birincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü olmayı başaran Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen AK Parti Grup toplantısından sonra kürsüde karşılayarak kutladı. Öğrencilerle birebir ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Osman Bak, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir ve İsmail Bilen eşlik etti. 

TBMM’de AK Parti Grup toplantısında terörle mücadelede kararlı olduklarını ve bu kararlılığı hangi oyunlar, senaryolar yazılırsa yazılsın kimsenin baltalamaya gücünün yetmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2010, özellikle de 2013'ten itibaren, bölge ile ilgili senaryolar gereği, belirli bir istikamete itilmeye çalışıldığında birilerinin kendi dünyalarında teslimiyet bayrağını çektiğini ifade etti. Erdoğan, kendilerinin bu oyunu en başından itibaren gördüğünü ve milletle birlikte mücadele etme kararı aldıklarını kaydetti.

Hiçbir ahlakı ve kuralı olmayan bir oyunda ayakta kalmanın kolay olmadığını ama başardıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyi denediler ama Türkiye'yi teslim alamadılar. Türk milletinin mücadele azmini kıramadılar. Şimdi ülkemizi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya, istikrarsızlaştırmaya, ithama, lekelemeye, köşeye sıkıştırmaya ve böylece kendi istedikleri yöne itmeye çalışıyorlar. Ülkemize yönelik saldırılar aptalların değil ancak alçakların işi olabilecek mahiyettedir. Biz bu mesajların anlamını ve işlerin ne yöne evrilmek istendiğinin gayet iyi farkındayız. Daha önce yapıldığında hiçbir sorun teşkil etmeyen işlerin, konu biz olduğumuzda bir anda krize dönüşmesinin sebebini elbette biliyoruz. Ülkemize yönelik sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi ve ekonomik amaçlar apaçık ortadadır. Bu işleri yapanlar sanıyorlar ki her şey kağıt üzerinde olduğu gibi yürüyecek. Öyle olmayacak. Öyle olmayacağının onlarca mesajını son birkaç yılda verdik. Anlamadıysalar buradan bir kez daha tekrarlayayım; Türkiye öyle sizin oyuncak gibi oynadığınız ülkelerden biri değildir. Bizim dostluğumuz ne kadar hasbiyse husumetimiz de o kadar şedittir. Bu da böyle bilinmeli."

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise Manisa’nın Şehzadeler şehri olma ünvaınını aynı zamanda şampiyonlar şehri olarak sürdürdüğünü kaydederek Salihli Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerini elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Özdağ, “Atletizm, güreş, tekvando, judo ve diğer bireysel spor dallarındaki üst üste gelen şampiyonluklar ve başarılardan sonra Afyonkarahisar’da düzenlenen Ulusal Robot Yarışması’nda KD Robotik adlı robot ile Türkiye birincisi hemen akabinde de Romanya’da düzenlenen uluslararası Robochallenge Turnuvası’nda Avrupa Şampiyonu olan öğrenci kardeşlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimiz hem derslerinde başarılı olacaklar hem de sosyal, kültürel ve sportif branşlarda başarılarını taçlandıracaklar” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.11.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanŞampiyonöğrenciTBMMönce VatanHasret Dilek Delier
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