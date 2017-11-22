Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Göksu'nun tedavisi Ankara'da başladı

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Gazeteci Hakan Özen’e duygu ve düşüncelerini aktaran Göksu’nun annesi Süreyya Keleş Ankara’da bulundukları üç gün boyunca AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ tarafından konuk edildiklerini ve başkentte Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atatürk Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve birbirinden önemli yerlere gidip görme imkanı bulduklarını kaydetti.

Süreyya Keleş, ayrıca hassasiyetinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgi ve alakasından dolayı da AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a teşekkür ederek kesin tedavi için Avrupa’ya gitme taleplerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Manisa’da gerçekleşen toplu açılış törenlerinde ulaşan Göksu’nun tedavisinin yapılabilmesi için Avrupa’ya gitmek istediğini belirttiğini kaydeden Süreyya Keleş “Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun. Göksu’yu kırmadı ve ‘Benim vereceğim talimatla sizinle ilgilenecekler. Gözün arkada kalmasın. Ben seninle ilgileneceğim’ diyerek söz verdi. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizin ardından AK Parti Manisa Milletvekilimiz Doç. Dr. Selçuk Özdağ ve AK Parti İl Başkanımız Berk Mersinli ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu sağolsunlar ziyaret ettiler. Onun akabinde de Cumhurbaşkanımızın doktoru Yücel bey benimle irtibata geçti. Göksu’yu Hacettepe Üniversitesinde Profesör Doktor Ali Emre Aksu’ya tedavisi için göstereceklerini belirtti ve Ankara’ya davet ettiler. Ankara’ya gittiğimizde Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavisi için ne gerekiyorsa tüm tahlil ve kontroller yapıldı. Bizimle Hastanede ister hekimler olsun ister diğer çalışanlar olsun çok yakın ilgilendiler ama biz Göksu’nun tam tedavisi için Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Çünkü tedavisine ancak tam anlamıyla Avrupa’da bir hastanede sağlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ANKARA’DA UNUTAMAYACAĞIZ GÜNLER GEÇİRDİK

Ankara’ya gittiklerinde AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın kendileriyle yakından ilgilendiğini ve bundan duydukları memnuniyeti ifade eden Süreyya Keleş, “Allah razı olsun Sayın Milletvekilimizden Göksu ve ben kendimi adeta rüyada hissettik. Özel şoförünü yollayarak önce konaklayacağımız yeri tahsis ettirdi ardından Anıtkabir, Ankara Atatürk müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve daha nice güzel yerleri görme imkanımız oldu. TBMM salonunda en çok 16 avizeyi merak ediyordum onu ve toplantıyı çok yakından görme imkanımız oldu. Mecliste yemek yedik. Adeta bambaşka bir dünyada yaşıyorduk o nedenle bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANIMIZA, MANİSA’NIN MİLLETVEKİLİMİZ ÖZDAĞ’A İHTİYACI VAR

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin Türkiye’de parmakla gösterilen hastaneler arasında olduğunu ve çok iyi hekimlere sahip bulunduğunu kaydeden Süreyya Keleş sözlerine şöyle devam etti, “Hacettepe Üniversitesi Hastanesi evet iyi bir hastane ama bizim daha önce kendi imkanlarımızla gittiğimiz hastanelerden tedavi anlamında çok daha fazla değişik bir tedavi yönteminin olmadığını gördük. Daha önceki dönemlerde GATA, Akdeniz Üniversitesi, İzmir Emot, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine tedavi amaçlı gitmiş ama istediğimiz sonucu alamamıştık. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik ama maalesef beklediğimiz sonucun Avrupa’da ki hastanelerde karşılanacağına olan inancımızdan dolayı ve bizim bunu karşılayacak gücümüz olmadığından dolayı durumu Manisa’ya geldiklerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Ben kendi vatanımı, bayrağımı hiçbir yere değişmem ama Avrupa Göksu’nun tedavisi yönünden gerekli olduğu için oraya gitmek istiyoruz. Göksu’nun tedavisi için Avrupa’ya gönderseler de göndermeseler de Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Rabbim Türkiye’yi Sayın Cumhurbaşkanımızdan eksik etmesin çünkü Türkiye’nin ve milletimizin ona ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin başına doğmuş bir güneş. Göksu’ya söz verdi. Önce Allah’a sonra kendisine güveniyoruz. Ulaşmak istediğimiz yerlere ulaşmamız konusunda bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle bizimle başından beri ilgilenen ve destek veren AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a da sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Nasıl Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı varsa Manisa’nın da Sayın Milletvekilimiz Selçuk Özdağ’a ihtiyacı var. Bizi öylesine güzel karşıladı ve ağırladı ki ömrümüz boyunca unutamayacağımız 3 gün geçirdik Ankara’da.”

ÖZDAĞ; “GÖKSUNUN TEDAVİSİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise konuşmasında, “Göksu kızımız doğuştan sağ kolunda kemik eksikliği ve sağ elinde ise kıkırdak eksikliği nedeniyle sağ elini kullanamıyor. Rahatsızlığıyla ilgili daha önce Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve saygıdeğer dostum Ali Bankoğlu’nun durumu tarafıma iletmesiyle bilgi sahibi olmuş kendisini ve ailesiyle birlikte hekim arkadaşlarımıza yönlendirmiştim. Ancak ailenin tedavisini yurtdışında yapması hususunda talepleri var. En son olarak bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza konu iletildi. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla iki hekim yakından ilgileniyor. Hacettepe Üniversitesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın doktorlarından Yücel beyin de devreye girmesiyle tedavisi yapıldı. Gelecek olan rapora ve hekim görüşlerine göre tedavisi Türkiye’de mümkün değilse Avrupa’ya göndereceğiz. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyor, Göksu’nun tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.