Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için 81 ili gezdi

Demokratik Sol Partinin (DSP) 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" kampanyasına destek amacıyla çıktığı Türkiye turunu, Bartın ziyaretiyle tamamladı.

"Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" kampanyasına destek amacıyla yola çıkan Özavcı, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yanı sıra "Biz Türkiye'liyiz", "Dünya liderimizle yeni Türkiye yolunda", "Türk'üm, Kürt'üm, Laz'ım, Roman'ım, Arap'ım" yazılarıyla donatılan otomobiliyle geldiği kentte, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otomobille kent merkezinde gezen Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aracını giydirerek Türkiye'yi dolaştığını ve anayasa değişikliğine dair halk oylamasında "evet" kampanyasına destek vermek için Türkiye'yi karış karış gezdiğini belirtti.

Türkiye'nin daha çok büyümesi, ilerlemesi ve güçlü olması için "evet" denilmesi gerektiği için kampanyaya destek verdiğini aktaran Özavcı, "Referandum, ülke için 100 yılda bir gelecek şanstır. Anayasa değişikliğine Avrupa 'hayır' diyor, terör örgütleri, PKK, FETÖ, Almanya, tüm Türkiye düşmanları 'hayır' diyor. Neden? Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ülke için bulunmaz bir nimettir. O mazlumların, mağdurların, mahrumların sesi ve direnişidir. Onun için bizlerin 'evet' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

Özavcı, yaklaşık 3 aydır yollarda olduğunu ve 81 ili gezdiğini kaydederek, gittiği illerde vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi.

Türkiye turunu Bartın'da sonlandırdığını anlatan Özavcı, "İnşallah hakkımızda 'evet' çıkacaktır." dedi.