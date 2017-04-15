Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
152.118
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6111
EURO
3.9157
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Bu karar Emre'yi şok etti
SON DAKİKA
Bu karar Emre'yi şok etti
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için 81 ili gezdi

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Bartın'a ulaşarak, 81 il ziyaretini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için 81 ili gezdi

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Bartın'a ulaşarak, 81 il ziyaretini tamamladı.

15 Nisan 2017 Cumartesi 13:41
4 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için 81 ili gezdi

Demokratik Sol Partinin (DSP) 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "evet" kampanyasına destek amacıyla çıktığı Türkiye turunu, Bartın ziyaretiyle tamamladı.

"Güçlü Bir Türkiye İçin Evet" kampanyasına destek amacıyla yola çıkan Özavcı, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yanı sıra "Biz Türkiye'liyiz", "Dünya liderimizle yeni Türkiye yolunda", "Türk'üm, Kürt'üm, Laz'ım, Roman'ım, Arap'ım" yazılarıyla donatılan otomobiliyle geldiği kentte, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otomobille kent merkezinde gezen Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aracını giydirerek Türkiye'yi dolaştığını ve anayasa değişikliğine dair halk oylamasında "evet" kampanyasına destek vermek için Türkiye'yi karış karış gezdiğini belirtti.

Türkiye'nin daha çok büyümesi, ilerlemesi ve güçlü olması için "evet" denilmesi gerektiği için kampanyaya destek verdiğini aktaran Özavcı, "Referandum, ülke için 100 yılda bir gelecek şanstır. Anayasa değişikliğine Avrupa 'hayır' diyor, terör örgütleri, PKK, FETÖ, Almanya, tüm Türkiye düşmanları 'hayır' diyor. Neden? Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ülke için bulunmaz bir nimettir. O mazlumların, mağdurların, mahrumların sesi ve direnişidir. Onun için bizlerin 'evet' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

Özavcı, yaklaşık 3 aydır yollarda olduğunu ve 81 ili gezdiğini kaydederek, gittiği illerde vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi.

Türkiye turunu Bartın'da sonlandırdığını anlatan Özavcı, "İnşallah hakkımızda 'evet' çıkacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demokratik Sol PartiDspErol özavcıAnayasa DeğişikliğiFETÖPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi mekanları 'yüzüklere sığdırıyor'
Tarihi mekanları 'yüzüklere sığdırıyor'
'Kırmızı olsun 5 lira fazla olsun'
'Kırmızı olsun 5 lira fazla olsun'
'Vatan Şairi'nin evi tarihe ışık tutuyor
'Vatan Şairi'nin evi tarihe ışık tutuyor
İbrahim Erkal’ın hayati tehlikesi devam ediyor
İbrahim Erkal’ın hayati tehlikesi devam ediyor
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Korku Meddah'lığı yapıyor
'Korku Meddah'lığı yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ