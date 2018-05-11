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Cuma namazını çiçekler arasında kıldılar

Osmanlıdan miras kalan camileri çiçekle süsleme geleneği Edirne'de yaşatılıyor. Eski Cami, Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı geleneğine uygun olarak cuma namazı öncesi çiçeklerle süslendi.

Cuma namazını çiçekler arasında kıldılar

Osmanlıdan miras kalan camileri çiçekle süsleme geleneği Edirne'de yaşatılıyor. Eski Cami, Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı geleneğine uygun olarak cuma namazı öncesi çiçeklerle süslendi.

11 Mayıs 2018 Cuma 15:38
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Cuma namazını çiçekler arasında kıldılar

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır" şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıflar Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü.

Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami içine, 5 bin çiçeğin konulduğu vazolar yerleştirildi.

Caminin girişine de vatandaşların namaz sonrası alması için çiçekler bırakıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan günümüze miras kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Camiyi 5 bin çiçekle donattıklarını ifade eden Güneren, "Unutulmuş olan bu geleneği 5 yıldır Edirne'de yaşatıyoruz. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği bir gelenek. Evliya Çelebi, mevsim çiçekleriyle caminin donatıldığını ve camiye gelen cemaatin güzel kokularla karşılaştığını belirtmiş. Biz de Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü olarak bu geleneği yaşatıyoruz. Camimizi 5 bin adet mevsim çiçeğiyle donattık. Böylelikle camiye gelen insanlar caminin içindeki hoş kokuyu duymuş olacak." dedi.

Cuma namazı için camiye gelenler vazolar içerisinde konulmuş mevsim çiçekleri arasında namaz kıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski CamiEvliya çelebiSeyahatname
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