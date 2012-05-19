Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çukurca'nın ''Derman Bey''i

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki doktor, sınır bölgesindeki köyleri gezerek vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor.

Çukurca'nın ''Derman Bey''i

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki doktor, sınır bölgesindeki köyleri gezerek vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor.

19 Mayıs 2012 Cumartesi 14:22
632 Okunma
Çukurca'nın ''Derman Bey''i

HAKKARİ

Birçok doktorun gitmek istemediği, gidenlerin de kısa sürede tayin isteyerek ayrıldığı Irak sınırındaki Çukurca'da, gönüllü olarak hizmet veren Doktor Cem Çimen, özverili çalışmaları dolayısıyla bölge halkı tarafından ''derman bey'' olarak anılıyor.
Erzincanlı olan ve aldığı tıp eğitiminin ardından yaklaşık 10 ay önce Hakkari 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevlendirilen Dr. Çimen, bir süre önce gönüllü olarak Çukurca Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmek için Sağlık İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.
Sağlık müdürlüğünün olumlu karşılaması üzerine görevine Çukurca'da devam eden ve ilçe merkezindeki aile sağlığı merkezinde her gün onlarca hastayı tedavi eden Çimen, sınır köylerini de ziyaret ederek vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor.
Köy köy gezerek hastalarla yakından ilgilenen, köylülerin ''derman Bey'' lakabı taktığı Çimen, Türkçe bilmeyen vatandaşlarla da Kürtçe iletişim kuruyor.
Çukurca'nın dağlık bir yapıya sahip olması nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşların her zaman ilçe merkezine gidemediğini anlatan Çimen, bu nedenle de zaman zaman köyleri ziyaret ederek vatandaşları sağlık taramasından geçirdiklerini ifade etti.
Çimen, ''Birçok köyde insanlar Kürtçe'den başka bir dil bilmiyor. Kürtçe bildiğim için insanlarla bu dilde konuşarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Köylerde muayene etiğimiz hastalarımıza ilaçlarını da veriyoruz. İlçe merkezine gelemeyen vatandaşlarımızın sorununu gidermek için hastalarımızın ayağına gidiyoruz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 06:23
Anahtar Kelimeler:
ÇukurcaDoktorDerman BeyCem çimen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ