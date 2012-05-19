Çukurca'nın ''Derman Bey''i

HAKKARİ



Birçok doktorun gitmek istemediği, gidenlerin de kısa sürede tayin isteyerek ayrıldığı Irak sınırındaki Çukurca'da, gönüllü olarak hizmet veren Doktor Cem Çimen, özverili çalışmaları dolayısıyla bölge halkı tarafından ''derman bey'' olarak anılıyor.

Erzincanlı olan ve aldığı tıp eğitiminin ardından yaklaşık 10 ay önce Hakkari 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevlendirilen Dr. Çimen, bir süre önce gönüllü olarak Çukurca Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmek için Sağlık İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.

Sağlık müdürlüğünün olumlu karşılaması üzerine görevine Çukurca'da devam eden ve ilçe merkezindeki aile sağlığı merkezinde her gün onlarca hastayı tedavi eden Çimen, sınır köylerini de ziyaret ederek vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor.

Köy köy gezerek hastalarla yakından ilgilenen, köylülerin ''derman Bey'' lakabı taktığı Çimen, Türkçe bilmeyen vatandaşlarla da Kürtçe iletişim kuruyor.

Çukurca'nın dağlık bir yapıya sahip olması nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşların her zaman ilçe merkezine gidemediğini anlatan Çimen, bu nedenle de zaman zaman köyleri ziyaret ederek vatandaşları sağlık taramasından geçirdiklerini ifade etti.

Çimen, ''Birçok köyde insanlar Kürtçe'den başka bir dil bilmiyor. Kürtçe bildiğim için insanlarla bu dilde konuşarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Köylerde muayene etiğimiz hastalarımıza ilaçlarını da veriyoruz. İlçe merkezine gelemeyen vatandaşlarımızın sorununu gidermek için hastalarımızın ayağına gidiyoruz'' dedi.