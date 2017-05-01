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Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla yaşamlarını sürdüren bazı vatandaşlar, "engelli" sınıfında tanımlanmak istiyor.

Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla yaşamlarını sürdüren bazı vatandaşlar, "engelli" sınıfında tanımlanmak istiyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:40
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Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazi rahatsızlığıyla hayatlarını sürdüren bazı vatandaşlar, engellilere sağlanan sosyal haklardan yararlanabilmek için "engelli" sınıfında tanımlanmayı talep ediyor.

Akondroplazi hastası olan Ziyşan Özdemir (22) ve Umut Kösemen (43), cücelerin yaşadıkları sıkıntılara ve bu sorunların çözümüne yönelik taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalıtsal cücelik olarak da tanımlanan hastalıkla dünyaya gözlerini açtığını anlatan Ziyşan Özdemir, "Cüceler olarak daha önce bize verilen hakları geri istiyoruz. Bizler cüceliğin de engellilik olarak tanımlanmasını ve böylelikle sağlanan sosyal haklardan yararlanabilmek istiyoruz. Bu konudaki talebimizin bir an evvel dikkate alınmasını rica ediyoruz." dedi.

Umut Kösemen de "İki yıldır işsizlikle mücadele ediyorum. İşsizliğimin nedenleri arasında cücelik rahatsızlığım da bulunuyor. Çünkü hala CV'lerde fiziksel özelliklerin sorulduğu bir ülkede yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Engellilere sunulan erken emeklilik gibi haklardan faydalanabilmeleri için yüzde 40 oranında engelli raporuna sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Kösemen, "Askerliğimi akondroplazi hastalığından dolayı yapamadım. Askerlikte geçerli olan bir durum ama diğer kurumlarca göz önünde bulundurulmuyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CücelikAkondroplaziEngelli
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