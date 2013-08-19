"Çözüm Süreci"yle 22 yıl sonra köylerine döndüler

ŞIRNAK



Cizre ilçesine bağlı Hisar köyü sakinleri, 1991 yılında boşaltarak Silopi'ye yerleşmek zorunda kaldıkları köylerine 22 yıl sonra dönüş yaptı.



Hisar köyü, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele nedeniyle 1990’lı yıllardan itibaren güvenlik gerekçesiyle boşaltılmış köylüler Silopi ilçesine yerleşmişti.



Silopi'ye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki köye, çözüm sürecinin olumlu etkisiyle yaklaşık 22 yıl sonra dönmeye karar veren köylüler, yolları kazma kürek ile açarak köylerine döndü. Harabeye dönen köye ulaşan vatandaşlar, ilk olarak aile mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettiler. Köyde sağlam kalan minareye çıkan bir vatandaş tarafından 22 yıl sonra ilk kez ezan okundu.



Köye dönüş yapan vatandaşlardan Abdurrahman Yanalak, 1960 yılında şu an yıkık durumda bulunan Hisar İlköğretim Okulunda okuduğunu söyledi. "Şimdi burayı görünce anılarım tazelendi" diyen Yanalak, "Bizler köyümüze, topraklarımıza dönmek istiyoruz bunun için devletin bize yardım etmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Yolların kapalı olmasına rağmen köylerine ulaştıklarını anlatan Adnan Onan ise yıllar sonra geldikleri köylerinde sadece cami minaresinin ayakta kaldığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Onan, "Köy harabeye dönmüş durumda. Ev ve arsalarımızın çoğu tapulu olmasına rağmen bize gerekli ödemeler yapılmamıştır. Köyümüzde yaşamak, köyümüze dönmek istiyoruz ama devletin sağlayacağı imkanlarla yolun yapılması bahçelerin tazminatının ödenmesini istiyoruz" dedi.



Köyün Cudi Dağı eteklerinde bulunduğunu ve etrafında Kız Kalesi, Rüstem Kalesi gibi önemli tarihi yerler bulunduğunu anlatan Onan, şunları söyledi:



"Köyümüz bölgede bilinen özellikle sebze ve meyvesi bol olan bir köydü. 1991-92 yılları arasında yaşanan terör sorunu nedeniyle köyler boşaltıldı. Ondan sonra her şey kurumaya başladı. 22 yıl sonra geriye sadece virane evler kalmış. Barış sürecinin başlaması ile beraber yıllar sonra köylerimizi yeniden gördük. Bu olanakları bize sağlayan başbakanımız ve cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, köye dönüş için gerekli çalışmaları yapmalarıdır."





AA