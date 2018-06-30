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Çorap atölyesindeki hayallerini sporla gerçeğe dönüştürüyor

Çorap atölyesinden tanıştığı antrenörün yönlendirmesiyle önce basketbola daha sonra tenise başlayan engelli Hakan Güngör, 20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı başarılara olimpiyatları da eklemek istiyor.

Çorap atölyesindeki hayallerini sporla gerçeğe dönüştürüyor

Çorap atölyesinden tanıştığı antrenörün yönlendirmesiyle önce basketbola daha sonra tenise başlayan engelli Hakan Güngör, 20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı başarılara olimpiyatları da eklemek istiyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:41
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Çorap atölyesindeki hayallerini sporla gerçeğe dönüştürüyor

Geçirdiği havale sonrası 3 yaşında yürüme engelli olan 41 yaşındaki Güngör, ilkokul eğitiminin ardından yaşadığı zorluklar nedeniyle ortaokulu dışarıdan bitirdi. 

Geçimini sağlamak için bir engelli derneğinin çorap atölyesinde çalışan Güngör, golbol için sporcu belirlemek üzere atölyeye gelen antrenör tarafından fiziksel özellikleriyle dikkati çekmesinden dolayı tekerlekli sandalye basketboluna yönlendirildi. Çeşitli takımlarda uzun süre basketbol oynayan Hakan Güngör, 2013'te de tenis oynamaya karar verdi.

Tenise başladığı yıl milli takıma seçilerek uluslararası şampiyonalara katılan sporcu, 20 yıllık spor yaşamına sığdırdığı başarıları 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak taçlandırmayı hedefliyor.

Halen 5 yıl önce kaydolduğu ve turnuvalar nedeniyle bazen ara verdiği açık lisenin son sınıfında eğitimini sürdürün Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada 5 saat Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Basketbol kulübünün tesisinde tenis oynayanları izlerken tanıştığı antrenörün kendisini bu spora yönlendirdiğini anlatan Güngör, "2013'te milli takıma girdim. O tarihten bu yana her sene milli takıma seçildim. Şu anda antrenmanlarımı sürdürüyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları adayıyım. Geçen sene Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Hırvatistan'da düzenlenen, milli takım dışı bireysel olarak katıldığım Zagreb Açık'ta çiftlerde şampiyon oldum, Sirius Açık'ta yarı final oynadım." diye konuştu.

Eğitimde yükseköğrenimi hedefliyor

Dünya sıralamasında teklerde 92, çiftlerde 80. sırada olduğunu belirten Hakan Güngör, şunları kaydetti:

"Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için ilk 64'e girebilmem lazım. Bunun için turnuvalar takvimi devam ediyor. Turnuvalara katılıyorum. Önümüzdeki ay Romanya'da bir turnuva var. Ona katılacağım. Bu anlamda da sponsor desteklerini bekliyorum. Çünkü turnuvalara maddi imkana bağlı. Spor, hayata bakışınızı, insanlara, olaylara yaklaşımınızı yüzde 100 değiştiriyor. Çok daha planlı yaşıyorsunuz. Daha doğru yaşamaya çalışıyorsunuz. En önemlisi her zaman öz eleştiriye açık olmak zorundasınız. Böylece sporla beraber hayatta ciddi başarılar kazanıyorsunuz."

Güngör, lisenin ardından eğitimin sürdürmek istediğini dile getirerek "Kariyerimi tenis antrenörü olarak planlıyorum. Açık lise bittikten sonra beden eğitimi ve spor yüksekokuluna girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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