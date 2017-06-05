Çöpçülerden konser

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında, Akmercan Çöpçüler Türküler Korosu bir konser verdi.

Güvenpark'taki konsere Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Bakanlık yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Çöpçüler konserde saz, gitar, davul gibi enstrümanların yanı sıra çöp bidonu ile kovası ve kürekle de ritm tutarak vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

İlgiyle izlenen konserde çöpçüler, Mustafa Yıldızdoğan'ın "Türkiyem", Erkin Koray'ın "Çöpçüler" şarkılarını seslendirdi.

Konserin ardından vatandaşlara fidan ve çevre konulu kitapçıklar hediye edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise günlük programında yer alan etkinliğe yoğunluk gerekçesiyle katılamadı.