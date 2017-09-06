Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109195
ALTIN
148.266
DOLAR
3.4416
STERLİN
4.4910
EURO
4.1076
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde...
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar

Çölyak hastalarına mutfak atölyesi

Eskişehir'de yaşayan çölyak hastalarının glütensiz ekmek ve un gereksinimini kar amacı gütmeden karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çölyaklılar için mutfak atölyesi de hazırladı.

Çölyak hastalarına mutfak atölyesi

Eskişehir'de yaşayan çölyak hastalarının glütensiz ekmek ve un gereksinimini kar amacı gütmeden karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çölyaklılar için mutfak atölyesi de hazırladı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:58
0 Okunma
Çölyak hastalarına mutfak atölyesi

ESKİŞEHİR

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşamlarını glütensiz ürünlerle sürdürmek zorunda olan çölyak hastaları, kendilerine özgün yemeklerin nasıl yapıldığını uzman aşçıdan öğrenecek. 

Çölyak hastalarının glütensiz ekmek ve un gereksinimini kar amacı gütmeden karşılayan Büyükşehir Belediyesinde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen mutfak atölyesi 3 gün sürecek.

Engelli birimi tarafından hazırlanan mutfak atölyelerinde çölyak hastası yetişkinler 2 gün, çocuklar ise 1 gün glütensiz unla yiyecekler hazırlamayı öğrenecek. Büyükler uzman aşçıdan simit, ramazan pidesi, ekmek, baklava ve profiterol, çocuklar ise simit, süt dilimi, susamlı çubuk, pestil ve profiterol yapmayı tecrübe edecek.

Çölyak hastalarına yönelik mutfak atölyesi, Engelli Gündüz Bakım Merkezinde 11-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇölyakHastalarMutfak AtölyesiEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor
Şehide Türk bayraklı 'doğum günü hediyesi'
Şehide Türk bayraklı 'doğum günü hediyesi'
"Kurban, kardeşlerimize uzattığımız hayır ve yardım elidir"
"Kurban, kardeşlerimize uzattığımız hayır ve yardım elidir"
Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son
Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son
'Suyun en eğlenceli halini' yaşıyorlar
'Suyun en eğlenceli halini' yaşıyorlar
Bilecik'in ormanları ona emanet
Bilecik'in ormanları ona emanet
'Elinin hamuru'yla patron oldu
'Elinin hamuru'yla patron oldu
'Bedava yurt dışı seyahati mümkün'
'Bedava yurt dışı seyahati mümkün'
Şampiyon 'Gülen' soyadını 'Erdoğan' olarak değiştirdi
Şampiyon 'Gülen' soyadını 'Erdoğan' olarak değiştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ