Çok pazar kazanıp dünyayı dolaşmak istiyorum İLGİ GÖVSA

Murat Günhan

Sevgili İlgi bu kadar yoğunluğundan bana vakit ayırıp, bu güzel röportajı yaptığın için teşekkür ederim.

Merhaba sevgili Murat asıl ben teşekkür ederim.

Murat Günhan; Seni manken olarak tanıdık önce, hikayeni bizimle paylaşır mısın?

İlgi Gövsa; Hayatımda herşey tesadüflerle oldu benim, pek hesap kitap işi yoktu eskiden bende. Belli bir yaştan sonra başlıyorsun yaşamı organize etmeyi, planlamayı.

Tesadüfen Merih Akalın ile tanışmam ile mankenliğe adım attım. Dana sonra yine bir tesadüfle Neşe Erberk ile karşı karşıya geldik, beni ajansına transfer etti ve uzun süre Erberk ajansta modellik yaptım.

Günhan; Mankenlik yapman için birileri önayak oldu mu?

Gövsa; Dediğim gibi herşey bir tesadüftü, belki de hayat çizgimin getirdiği mecburiyetti kimbilir. Ama çok keyif alarak yaptığım, geriye dönüp baktığımda iyi ki yapmışım dediğim anılarla dolu. Çok ülke gezdim, çok insan tanıdım, kısaca çok iyi hissettiğim dönemlerdi.

Günhan; Türkiye ve yurtdışında aldığın dereceler oldu mu?

Gövsa; Yarışma hayatım boyunca sevmediğim bir olgu oldu. Hiç bir dönemde iddialı bir kişi olmadım, olanla yetindim hatta. Heyecan sevmiyorum sanırım.

Günhan; Kaç yıl mankenlik yaptın?

Gövsa; 10 sene kadar sürdü mankenlik maceram. Taa ki mankenliğin bir meslek olmadığını fark ettiğim döneme kadar podyumlarda estim (gülüyor)

Sonra yine tesadüf zincirim beni işletmeciliğe sürükledi.

Günhan; Mankenliği tam olarak bıraktın mı? Hala podyumlarda seni görebiliyor muyuz ?

Gövsa; Bende bir şey bitti mi biter, genç jenerasyonda efsane güzellikte kızlarımız var, podyum benim için hatırladıkça gülümseten anılardan mevcut artık.

Günhan; Her uzun boylu manken olabilir mi?

Gövsa; Eskiden mankenlik özel bir kavramdı, bizler sınavlara tabi tutulurduk, defile öncesinde günlerce süren koreografilerin provaları olurdu, ciddi bir işti ve biz işimizi ciddiye alırdık.

Günhan; Yeni başlayan genç arkadaşlara önerilerin var mı?

Gövsa; Allah yardımcıları olsun diyorum. Eski işler, eski keyifler yok artık. RTÜK ortaya çıktıktan sonra önce televizyonda reklam yapılması engellendi, sonra görsel basına geldi bu sınırlama. Sonuç olarak firmalar defile yapmaz oldu zaten sağolsunlar ekonomi öncesinde zaten tekstil sektörünü vurmuştu, tekstil piyasasının beli bükülmüştü. Sektöre büyük darbe geldi. Sonucu biliyorsunuz, hüsran. Hala da toparlanabilmiş değil.O yüzden bu yola baş koymuş arkadaşlara başka bir iş seçmelerini salık veriyorum.

Günhan; Manken olmasaydın hangi mesleği seçerdin?

Gövsa; Mankenliği meslek olarak göremedim ben, bence meslek hayatının sonuna kadar yapacağın iştir. Ancak yaptığım süre içinde elimden geleni yaptım. Yeniden dünyaya gelsem diye hiç düşünmedim, düşüneyim bir dakika hmm dünyayı kasıp kavuran bir pop star olmak isterdim belki. Dünyayı gezmem daha kolay olurdu o zaman.

Günhan; Mankenlikten sonra neler yaptın peki? Hayat hangi tesadüflerle geldi yine sana?

Gövsa; Modellik yaptığım günlerde çok gezerdim. O zamanlar gece hayatı almış başını gidiyor, gece kulüpleri, canlı müzik mekanları açılmış yer yerinden oynuyor. Haftanın her gecesi dışarı çıktığımı hatırlarım. Pazar geceleri bile program olurdu hesap edin. O dönemde mekanların işlermecileri ile yakın arkadaştık. Bir gün şimdi Nişantaşı Sess gece kulübünün sahibi olan Nedim Binler bana iş teklif etti. Yeni açılacak Sezen Aksu’nun kabare show yapacağı büyük bir mekanın halkla ilişkileri olmamda ısrar etti. Bu işin benim işim olacağını, iyi düşünmem gerektiğini söyledi. Başlayış o başlayış oldu.

Günhan; Halkla ilişkiler olarak başladığın işin nasıl işletme daha sonra da danışmanlığa çevrildi peki? Bunlarda mı tesadüf?

Gövsa; Hahahah hayır artık büyümüştüm, tesadüfler yerini kafamı kullanmaya bıraktı Ve bende hayatımı programlayamaya başladım. Düşündüm; mezun olduğum okul olan Alman dili ve eğitiminden öğretmen çıkılıyordu ancak ben bu mesleği yapmayı düşünmüyordum.

Halkla ilişkiler işim olarak önce gece kulüplerinde sonra restaurantlarda devam etti. İşin ilmini kaptıktan sonra işletmeciliğe soyundum. Pek çok mekan işlettim. Hem eğlendim hem para kazandım. Ancak seneler geçiyor Ve gece işi bana zor gelmeye başlıyordu. Eğlence sektöründe ismim yayılmış Ve tutulmuştu. Herkesin güven duyduğu takip ettiği bir isim olmuştum. Güzel, nezih ve eğlenceli mekanlar kurmaya başladım. Gelen herkes bu mekanlardan memnun ayrılıyordu. İşin sırrını iyi biliyordum, özellikle kadın müşterilerden oluşan bir portföy oluşturmuştum. Zamanı geldiğinde danışmanlık yapmaya karar verdim. Madem bu birikimlere sahiptim bu sektöre faydalı olmalıydım. Yeni, nezih mekanlar yaratmalıydım. Şimdiki işim bu işte. Yiyecek içecek ve eğlence sektörüne yeni soluklar kazandırıyorum.

Günhan; Gece hayatı biraz yorucu geçmiyor mu?

Gövsa; Gece kolay değil tabii ama hangi iş kolay Muratcım? Sen koleksiyon yaparken uykusuz geceler ve günler geçirmiyor musun? Bana dezavantajı bekar kalmam da oldu. Gece çalışan bir kadın kimseye cazip gelmedi. Varsın olsundu ben böyle mutluydum (gülüyor)

Günhan; Özel hayatınla iş hayatını dengeleyebiliyor musun?

Gövsa; Şimdiki işimde dengeyi kurabildim gerçi biraz geç oldu sanırım evde kaldık (kahkaha atıyor)

Günhan; Güzellik sence nedir?

Gövsa; Dış güzellik geçici, tabii ki önemli ama iç güzelliğe daha çok önem veririm ben.İyi insan olmak, insanlar için bir şeyler yapabilmek, sevgi dolu olmak, pozitif düşüncelere sahip güzel niyetler beslemek benim için önemli erdemlerdir.

Günhan; Güzelliğini nasıl koruyorsun?

Gövsa; Allah vergisi iyi bir genetiğim var, her gün buna şükrediyorum öncelikle. Onun haricinde sigara kullanmıyorum, alkolde sosyal içiciyim, spor yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum gibi beylik şeyler. Ama birinci sırada iyi bir genetik var. Aileme çok şey borçluyum bu konuda.

Günhan; Seyahat etmek istediğin dünya ülkeleri var mı?

Gövsa; Ben bir seyahat delisiyim. Tek arzum tüm dünyayı gezmek, yeni yerler keşfetmek. Amerika beni hep cezbetti, tüm eyaletlerini tek tek gezmek istiyorum. Ancak bunu tek başıma değil arkadaşlarımla ya da kafa dengi olduğum kişi ile yapmak istiyorum. Mümkünse de en yakın zamanda hala hayattan keyif alırken olsun. Evrene siparişimi de vermiş oldum (gülüyor)

Günhan; Bir köpeğin olduğunu biliyorum. Biraz bahseder misin?

Gövsa; Hayatımın balı o. Adı Ice. Kendisini 3 sene önce Moda burnunda sahipsiz dolaşırken bulduk, sahibini bulabilmek için ilan verdik ancak ne arayan, ne soran oldu. Bak yine tesadüf görüyor musun Murat? (Gülüyor)

Tüm prosedürleri yerine getirdikten sonra evlat edindim. Malamut Husky cinsi bir erkek evlat. Aşk ile bağlıyım ona.

Günhan; Hayvanlarla aran nasıl?

Gövsa; Çocukluğumdan beri hepsi ile aram pek iyi oldu. En sonunda da kalbimden geçen bir çocuğum geldi beni buldu.

Günhan; İlgi’nin bir günü nasıl geçiyor?

Gövsa; Moda’da doğdum büyüdüm, eskiden pek sevmezdim semtimi zira hayat Avrupa yakasında daha hareketliydi, eğlenceliydi. Ancak Moda son 3 senedir çok değişti, harika mekanlar açıldı kalabalıklaştı. Ve ben şimdilerde semtimden büyük keyif alıyorum. Köpeğimle geziyoruz, haftanın bir kaç günü yarattığım mekanım varsa ona uğrarım, bakımlı olmayı kendime ilke edindim, hep kuaförüm olmazsa olmazımdır, akşamları arkadaşlarımla yemek ya da yürüyüş programları yapıyoruz. Zaman çabuk geçiyor son senelerde, hop gün bitti işte...

Günhan; Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Gövsa; İkizler burcuyum ben. Hayatta büyük hırslarım olmadı, tek hırsım işim. İşimde en iyi olmayı hedefledim. Eskiden hayal kurmazdım şimdilerde artık kurmaktan keyif aldığım hayallerim var benim.

Günhan; Şu an hedeflerin neler?

Gövsa; Çok para kazanmayı hedefledim sonrada sıra seyahate gelecek. Tüm dünyayı gezeceğim Allah izin verirse.

Günhan; Aşk mı? Mantık mı?

Gövsa; Bende ikisi de (gülüyor)

Günhan; Ev işleri ile aran nasıl?

Gövsa; 18 yaşından beri çalışıyorum, evde olduğum gün sayısı o kadar az ki. Ev işleri ile pek ilgim olmadığı doğrudur.

Günhan; Yemek yapar mısın?

Gövsa; Kadınlığın yüz karasıyım. (eli ile yüzünü kapatıyor) Mutfak ile yalnızca çalıştığım mekanlarda haşır neşir oldum. Gurme sayılacak kadar damak tadım gelişmiştir ancak hadi yemek yap dediğinde havlu atıyorum. O kadar kusur kadı kızında da olur yahuu (gülüyor)

Günhan; Arkadaşlarını neye göre seçersin?

Gövsa; Dürüstlük, samimiyet, sevgi ve ilgilerine göre. Ben insanlara ağırlık vermeyi, üzmeyi, kırmayı hiç sevmedim. Hassasım ilişkilerimde. Arkadaşlarıma çok ilgi gösteririm, bir anne edası ile sarıp sarmalarım ancak onlardan da aynısını beklerim. Şükürler olsun ki sıkı sıkıya bağlı olduğum, bana bağlı olan harika dostlara sahibim.

Günhan; İlginin olmazsa olmazları nedir?

Gövsa; Sevdiğim insanlar Ve eğlence sektörü (ekmek kapım)

Günhan; Ünlü bir manken olmanın sana avantaj ve dezavantajları oldu mu?

Gövsa; Hep avantajını gördüm ben.

Günhan; Eski manken denmesinden rahatsız oluyor musun?

Gövsa; Eski mankende denilmesinde sorun yokta manken eskisi lafı çok ağrıma gidiyor nedense (kahkaha atıyor)